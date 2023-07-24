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ما هو الذكاء الاصطناعي؟!


الشيخ الدكتور محمد علي الدليمي ||

 

الذكاء الاصطناعي هو مجال في العلوم الحاسوبية يهتم بتطوير أنظمة وبرامج قادرة على تنفيذ مهام تشابه مهام الذكاء البشري، مثل التعرف على الصوت والصورة وتفسير النص واتخاذ القرارات وحل المشكلات. يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تطوير نظم قادرة على التعلم والتكيف والتطور بشكل ذاتي، وذلك باستخدام خوارزميات معينة ومجموعة من التقنيات مثل الشبكات العصبية الاصطناعية والتعلم العميق والتعلم الآلي.

يمكن استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة مثل التجارة الإلكترونية والطب والصناعة والمالية والتسويق وغيرها. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة وتحسين جودة الحياة.

ويمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي إلى فئتين رئيسيتين، الذكاء الاصطناعي الضعيف (والمعروف أيضًا بالذكاء الاصطناعي المضمَّن) والذكاء الاصطناعي القوي. الذكاء الاصطناعي الضعيف يهتم بحل المشكلات المعينة وتنفيذ المهام المحددة بتلقي الأوامر من المستخدم، في حين يهدف الذكاء الاصطناعي القوي إلى تطوير أنظمة قادرة على العمل بشكل مستقل واتخاذ القرارات بشكل مشابه للإنسان.

الواح طينية،

 

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