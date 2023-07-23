المقالات

مظاهرات الدفاع عن القران


نزار الحبيب ||

 

يُعتبر الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي من الحقوق المدعومة في العديد من الدساتير والمواثيق الدولية.

إذا كانت المظاهرات السلمية تهدف إلى الدفاع عن القرآن الكريم وتعزيز احترامه وتقديره، فإنها تعكس حق المشاركين في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم بشكل سلمي. يُعتبر القرآن الكريم كتابًا مقدسًا للمسلمين، ولذا فإن الدفاع عنه يمكن أن يكون موضوعًا هامًا بالنسبة للأفراد الذين يشعرون بأنه تتعرض للازدراء أو التشويه أو التجاوز.

مع ذلك، يجب أن تكون المظاهرات السلمية مُنظمة وتنفذ وفقًا للقوانين المحلية والدستورية. يجب أن يكون الهدف الأساسي للمظاهرات السلمية هو التعبير عن الرأي ونقل الرسالة بشكل سلمي وغير عنفي. يجب على المشاركين الامتناع عن أي أعمال عنف أو تخريب أو تعريض الآخرين للخطر.

يجب أيضًا مراعاة حقوق الآخرين أثناء المظاهرات السلمية، بما في ذلك حقهم في التجمع والتنقل بحرية. يمكن للسلطات المحلية أن تفرض قيودًا مشروعة على حقوق التجمع إذا كانت تهدد النظام العام أو تشكل خطرًا على الأمن أو السلامة العامة.

في النهاية، يعتمد تقييم المظاهرات السلمية التي تدافع عن القرآن الكريم على السياق المحلي والثقافي والقانوني. يجب أن يحترم المشاركون في المظاهرات السلمية القوانين والقيم الديمقراطية وحقوق الآخرين. يمكن أن تكون المظاهرات السلمية فرصة للتعبير عن الرأي وبناء الوعي وتعزيز الحوار المفتوح بين الأفراد والمجتمع. 

مع ذلك، يجب الحرص على عدم استخدام المظاهرات السلمية كوسيلة للتأجيج أو التحريض على العنف أو التمييز. ينبغي أن تكون المظاهرات السلمية مساحة للتعبير الحر والمسالمة وتحقيق التغيير الإيجابي بطرق مشروعة وبناءة.

في النهاية، يجب أن يتم التعامل مع المظاهرات السلمية بحكمة وفهم واحترام لحقوق الجميع، وضمان أنها تسير وفقًا للمبادئ القانونية والأخلاقية.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتذار توني بلير... وصمت العالم
مظاهرات الدفاع عن القران
اهداف الاعتداءات الصهيونية والغربية على القرأن الكريم
القرآن مدار الحبّ والحياة..
يوم عاشوراء هلاله تربة الإمام الحسين تتحول إلى دم....
استعدوا لمواجهة شبح المجاعة  !؟
إِذا أَنتَ أَكرَمتَ الكَريمَ مَلَكتَهُ..وَإِن أَنتَ أَكرَمتَ اللَئيمَ تَمَرَّدا
الحسين تاريخ وقضية
التعريف الحديث لمحو الأمية في العالم ...
الأهداف الخفية للماسونية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك