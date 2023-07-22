المقالات

من الكاظمية بدات المرجعية


سامي جواد كاظم

هي الكاظمية التي اخذت اسمها من الكاظمين ( موسى بن جعفر وحفيه محمد الجواد عليهما السلام ) ومنذ ان احتضنت تربة بغداد هذين الجسدين الطاهرين بدات تظهر بعض المزايا لهذه البقعة لا سيما ان الخليفة العباسي ابو جعفر الذي جعل له مقبرة فيها لم يكن لها تاريخ الا بعد وفاة الكاظم عليه السلام ، وهنالك جانب اخر مهم ان البشر بطبيعته كان يميل الى السكن والتواجد قرب منابع المياه ولوجود نهر دجلة العظيم فقد قطنت مجموعة من القبائل على ضفتي هذا النهر ( الكاظمية والاعظمية ) وفي الكاظمية توجد مقبرة قريش وسميت باسم قريش لان من دفن فيها جماعة قريشيين من اتباع الامامين الجوادين عليهما السلام، وحتى العباسيين هم من قريش . وقد قرات للخطيب البغدادي ان احد اعلام واسط طلب ان يدفن في مقابر قريش وقد حمل ودفن في نوبخت ضمن مقابر قريش ، ونوبخت التي دفن فيها السفير الرابع الحسين بن روح النوبختي في منطقة يقال لها الان ( الشورجة ) وعلى ضوء ذلك ان صح الخبر فان مقابر قريش تمتد من الكاظمية في الكرخ الى نوبخت في الرصافة .

ومن هنا فان بغداد وعلى الارجح لوجود مرقد الكاظمين فانها موطن السفراء الاربعة وثقة الاسلام الكليني والفقيه ابن قولويه وبعد نهاية الغيبة الصغرى ( سنة 329هـ) بدات مرجعية الشيعة من الكاظمية برئاسة الشيخ المفيد ( ت 413هـ) والذي امتاز بعلمه المطلق وقد استغل الحرية الفكرية في عهد البويهيين ليثبت راي الشيعة في كثير من امور الحياة في بغداد وكانت له منزلة خاصة عن خلفاء البويهيين ، وعلى خطاه ظهر الشريفان اللذان كان لهما المواقف السياسية لترسيخ الحكم وفق المذهب الشيعي وقد تمكنا من ذلك مع الوقوف بوجه الخليفة اي كان اذا ما تجاوز حدوده على الفكر الشيعي ولهم قصص بهذا الشان ، وكذلك الشيخ الطوسي الذي تمكن من الهروب من فتنة بغداد الى النجف ليؤسس الحوزة هناك .

ومنذ ذلك العهد عرف رجالات الكاظمية بمواقفهم الجريئة والعلمية وكل عالم اذا اراد ان يظهر علومه لجأ الى الكاظمية وحتى عصرنا الحديث .

نصير الدين الطوسي هذا العالم الفذ الذي حاول الحاقدون ( ابن تيمية وقناة الجزيرة ) النيل من ظلاله وليس منه فقد خابوا بكل مساعيهم عندما يثني عليه ابناء ملتهم كابن الفُوَطي وابن شاكر والصفدي، وقد انقذ الكثير من علماء السنة من قبضة هولاكو الذي امر بقتلهم حيث منحهم لقب عالم وتكفلهم فانقذهم منه ، الطوسي الفيلسوف والمؤرخ والفلكي والفقيه الذي اسس كثير من العلوم الفلكية اصبحت مرجعا للعلماء من بعده ، وهو استاذ المحقق الحلي .ومرقده عند راس الامامين الجوادين

ومن العوائل العلمية والثورية في الكاظمية عائلة السادة الحيدريين وعائلة ال الصدر وعائلة شرف الدين فكثير من رجالاتهم يشهد لهم التاريخ بثوريتهم وعدم رضوخهم للاستعمار او ممن لا يلتزم بتعاليم الاسلام .

واما الشيخ مهدي الخالصي ( ت 1343هـ) هذا العالم الثوري الكبير حتى انه رفض الانصياع لشروط الاستعمار قبالة عودته الى الكاظمية وبقي غريبا في مشهد ودفن هناك

السيد محمد حسن الصدر ( ت 1956م) رئيس وزراء العراق سنة 1948 وعضو مجلس الاعيان ، السيد عبد الحسين شرف الدين هذا الرجل الثوري العربي في لبنان وسوريا من ابناء الكاظمية ، السيد اسماعيل الصدر واخوه محمد باقر الصدر، السيد موسى الصدر ، الشيخ مهدي النمدي الاسدي ، السيد هبة الدين الشهرستاني رجل الفقه والعلم . الشيخ محمد حسن ال ياسين

قد تكون هذه الميزة في الكاظمية لانها ضمن بغداد التي تعتبر العاصمة وذات المكانة التاريخية من حيث انها عاصمة للحكام ولهذا نجد ان مركز الثورية في بغداد يكون من الكاظمية وقد اعطت كثير من الشهداء لاجل اعلاء كلمة الحق .

ما ذكرته هي قطرة من بحر وليعذرني من لم اذكره فان مواقفهم المشرفة تبقى خالدة في ذاكرة التاريخ وان وفقنا الله ان نجمع هؤلاء الاعلام في كتاب خاص بهم تبقى المرجعية في الكاظمية لها خصوصيتها

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من شهداء الكلمة الحسينية..ميسون الأسدي؛ رحيلٌ بالكرسي الكهربائي
من الكاظمية بدات المرجعية
التفكير الايجابي، مهارات وطاقات وحياة
المصارف العراقية والمواطنة
الطواف بقصر يزيد.
ثقل الإسلام الأكبر في دائرة التهديد الغربي
نصرو الحسين، فانتصروا به
حرق القرآن المتكرر دليل ازمة نفسية مع العدو...
بوصلة قلوب الأحرار تتجه صوب كربلاء المقدسة...
فضيحة "الجنَنْدَر" أو النوع الاجتماعي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك