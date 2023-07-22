التفكير الايجابي، مهارات وطاقات وحياة

عبير المنظور

في ظل دوامة الحياة وما تعترضنا فيها من تحديات كثيرة واحيانا بعض الانكسارات والانتكاسات -وهذا شيء طبيعي جدا-، تبرز اهمية التفكير الايجابي وضرورة العمل به لتصحيح المسار بعد تلك الكبوات واكماله نحو تحقيق الهدف.

فالتفكير الايجابي هو مهارات عديدة وطاقات ايجابية لا تفسح للسلبية من طاقات وافكار مكانا في النفس والحياة من حولنا، اي بكلمة اخرى ان التفكير الايجابي هو كيفية التعامل مع ضغوطات الحياة وتحويل تلك المواقف الصعبة الى مواقف اسهل واكثر ايجابية بإيجاد الحلول المناسبة بما يتناسب مع الواقع الموضوعي والامكانيات المتاحة لتحسين الاوضاع على كافة الاصعدة، اي تقليل حجم الخسائر ماديا ومعنويا واستثمار تلك الانتكاسة الى النهوض من جديد.

التفكير الايجابي هو الفيصل في حل المشكلات التي تواجهنا في مسيرتنا، لان نجاح ذلك يعتمد على طريقة التفكير تلك، فالتفكير الايجابي في اي مشكلة يحدد لنا مراجعة الاسباب والنتائج وبالتالي الحلول المنطقية لحل تلك المشكلة، وهي كفيلة بتحويل المحنة الى منحة بالتركيز على الجانب المليء من الكأس واستخدام المتاح في حل المشكلات، فأحيانا كثيرة قد نتعرض لموقف صعب لكن طريقة التفكير تختلف مما يؤثر علينا كثيرا، فالتفكير السلبي يقود الى معالجات سلبية وبالتالي نتائج سلبية اكثر ضررا من الموقف نفسه، والعكس صحيح، "اذكر ان ابراهام لينكولن الذي لا يمكن ان يتهمه احد بانه سطحي قال مرة انه في استطاعة الناس ان يكونوا سعداء على قدر ما يوطدون العزم على ذلك، يمكنك ان تصبح شقيا اذا رغبت في ذلك، بل ان هذا من اسهل الامور عليك، فكل ما هناك ان تختار الشقاء، قل لنفسك : " ان الامور ليست على ما يرام، وانه لا شيء يوحي بالرضى" وبذلك يخيم عليك جو من الشقاء، ولكن قل لنفسك : " كل الاشياء تسير في سهولة ويسر، ان الحياة جميلة، وانني بذلك جد سعيد" وفي هذه الحالة ستحصل على بغيتك دون شك"(١)، وهو عين ما ذكره د. ابراهيم الفقي في احد كتبه بقوله: "من المحتمل ان لا تستطيع التحكم في الظروف، ولكنك تستطيع التحكم في افكارك ،فالتفكير الايجابي يؤدي الى الفعل الايجابي والنتائج الايجابية"(٢).

ومهارات التفكير الايجابي تتأتى من قوة ايمانك بالله وتوكلك عليه وقوة ثقتك بالله وثقتك بنفسك وان كل ما تمر به من ابتلاءات ومحن هو بعين الله تعالى وبالتالي ستحقق الكثير من النجاحات والطاقات الايجابية من خلال التفكير الايجابي ومنها:

- تطوير ملكة التفكير لديك برسم خطة محددة للوصول الى الهدف المعين.

- العمل والسعي على تحقيق ذلك الهدف بأقصر الطرق واقل الخسائر المادية والمعنوية.

- الابتعاد عن الاحباط والكسل والقنوط واليأس وانعكاس ذلك على صحتك النفسية

- استثمار الوقت والجهد للوصول الى نتيجة مرضية رغم الظروف.

- الشعور بالرضى والتفاؤل دائما، فالتفكير الايجابي يحول التصدعات والانكسارات الى فسحات امل وعزيمة واصرار.

- الابتعاد عن المحبطين والمثبطين للعزيمة من حولك، والتمسك بالصحبة الايجابية، فروح الجماعة تقوي من النتائج الايجابية وتكون حافزا لتقديم المزيد من العطاء.

- تذليل الصعوبات وحل المشكلات ومواجهاتها بطريقة ايجابية تقوي من شخصيتك كثيرا وتكسبك الخبرة في التعامل مع الظروف الاصعب منها.

ولعل اجمل مثال في التفكير الايجابي هو الفن الياباني الشهير ب "الكينتسوجي" ، وهو باختصار وهو فن ياباني قديم لإصلاح الخزف المكسور عن طريق ربط الشظايا المكسورة بمسحوق الذهب والصمغ، فتكون القطعة المتضررة بعد إصلاحها وكأنها قطعة فنية مزدانة بالذهب وبلمسة ابداعية لإظهار تلك العيوب بجمالية طاغية ، هذا التفكير الايجابي هو من جعل من قطعة خزف مكسورة لا قيمة لها الى تحفة فنية باهظة الثمن، بسبب ملأ تلك الانكسارات ذهباً، وكذلك الانسان، مهما كسرته الصعاب بإمكانه ملأ انكساراته ذهبا بالأمل والاصرار والعزيمة والعمل على تصحيح المسار واكمال المسيرة بأفضل مما كانت عليه في السابق بإخراج افضل ما لدينا من خلال الشظايا المتكسرة في اعماقنا عندما تزدان بالأمل والعمل، ومن يكون ايجابيا في الفكر والسلوك يكون بذلك قد اتخذ منهج حياة سعيدة رغم الانكسارات فيها ، وكما قال انستا هيمنجواي في رواية )وداعا للسلاح" : (يكسرُ العالَمٌ الجميع، وبعدئذٍ يعود كثيرُ منهم أقوياء في أماكن كسورِهم تلك".

الهوامش:

(١) قوة التفكير الايجابي، نورمان فنسنت بيِّل، ص٧٣-٧٤.

(٢)التفكير السلبي والتفكير الايجابي، د. ابراهيم الفقي، ص٨٣.