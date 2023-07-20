عاجل : العراق يقرر طرد السفيرة السويدية ويستدعي القائم بالأعمال في ستوكهولم
المقالات

امور غير مفهومة!!


حليمة الساعدي ||

 

*- دولتنا دستورها الاسلام لكنها تتعامل مع جميع الدول الصليبية التي تُجاهِر بعدائها للاسلام

*- حكومتنا تقوم برفع دعوى استرداد المدعو سلوان موميكا من السويد لمحاكمته داخل العراق.. وموميكا اليوم يقف امام السفارة العراقية في السويد ويحرق المصحف الشريف والعلم العراقي بحماية الشرطة السويدية.

*- حكومتنا تدافع عن السفارة السويدية في بغداد وحكومة السويد تسمح بحرق المصاحف والعلم العراقي وصور لرموز و قادة عراقيين بحماية مشددة من قبل الشرطة السويدية التي تعتبر ان هذا جزء من حرية التعبير.

*- حكومتنا لا زالت تتعامل تجاريا واقتصاديا مع السويد بمعدل 6 مليار كرونة في السنة ويوجد في العراق اكثر من 200 شركة سويدية تعمل داخل العراق بحسب ما اكده الملحق التجاري العراقي في السويد

(علي شاكر) . في حين ان العراق لم يصدر للسويد بطل ببسي واحد.

لماذا لا يتعامل العراق مع السويد معاملة المثل بالمثل والدَقَة بالدَقَة مادامت الاخيرة لا تحترم مقدساتنا وتتعمد اهانتها.

يجب سحب السفير العراقي وطرد السفير السويدي واغلاق سفارتها بشكل عام بجميع ملحقياتها وطرد الشركات السويدية العاملة في العراق ومحاربتها اقتصاديا. لتكون عبرة لمن تسول له نفسه ان يتجاوز على مقدساتنا الدينية ورموزنا الوطنية فنحن بلد ذو سيادة ويجب ان تكون هذه السيادة حقيقية وليس صورية. بل نحن نطالب الحكومة ان تتعامل مع امريكا بهذا النفس لتحد من تدخلاتها الغير مبررة في كل صغيرة وكبيرة.

والضغط على رئيس منظمة الامم المتحدة على تفعيل التزاماته التي تعهد بها رداً على رسالة احتجاج سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) على ظاهرة حرق المصاحف والكتب السماوية في العلن.

السيادة والحقوق والحريات لا تعطى وانما تُنتََزع انتزاعاً وطريق الحرية احمر مصبوغ بالدم واستمرار الحكومة بالتعاطي مع اعداء العراق خيانة لدماء الشهداء الذين رَوَوّ بدمائهم الطاهرة ارض العراق فطوبى لهم قد ادو تكليفهم والتحقوا بالحسين وبقي تكليفنا وهو المحافظة على سيادة العراق والمقدسات السماوية وجميع الثوابت الاسلامية.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحسين .. وتحرير الارادة
أنا أو الإيراني!؟
امور غير مفهومة!!
محرم الحرام تتجدد فيه احزان .. ال محمد ومحبيهم  ؟!
تعلموا من الامام الباقر (ع)
وقفات مهمة في التاريخ الاسلامي
لماذ يحرق موميكا القرآن وصور  الخامنئي والصدر ،،!
العراق وإيران وحرق القرآن
من شهداء الكلمة الحسينية الشهيد عباس جبار العارضي الكاظمي١٩٥١- ١٩٨٤            
تحديد السلطات وليس تقديم التنازلات..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك