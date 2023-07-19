المقالات

كربلاء وارث السواد ..


مازن الولائي ||

 

ليلة واحد محرم ١٤٤٥ هجري

٢٨ تير ١٤٠٢

٢٠٢٣/٧/١٩م

 

    لم تكن كأي ليلة تلك التي سميت ليلة تبديل الراية، من الحمراء إلى السوداء، التقليد الذي يعّرفه كل عشاق العترة المطهرة عليهم السلام ويستعدون له بالسواد تقول الأرواح استعدي فمحرم هل هلاله.. ليلة كان فيها خطيب العتبة يشكو أمر الفساد المنتشر في كربلاء على بعد بضعة أمتار من الحضرة المقدسة ورمز التشيع والعقيدة ومعسكر الاخلاق والنبل والإباء! شكوى صدقتها الدموع المنهمرة منه وهو يشعر بأن مخططا تواطئ عليه بعض من سكان كربلاء ليدنسوا تلك الأرض الواسعة ومهبط الملائكة حتى لا تعود كربلاء مؤثرة! وما جرى يوم أمس من تمادي الساقطات أخلاقيا والشواذ من تدنيس أرض هي مسرح الأنبياء والمرسلين والملائكة بمخطط يشي خلفه السفارة ومن حُرم شرف الذود عن كربلاء القضية التي اقرحت عيون ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، فزدنا على جرحه جراح سوف يندم كل مسؤول مهما كان صغره على ما عجت به كلمات خطيب العتبة المبكية والمخيفة!

   ليلة احزنت كل ذي مروءة وشرف وهو يسمع من على منبر كربلاء استغاثة سببها الفساد المنتشر مع كثرة السواد الحاضر وكثرة المواكب التي تشكل ساترا جميلا وبارقة امل إذا ما تحركت جيوشهم ببصيرة تجبر كل فاسد على الانصياع لحماية قدسية مدننا الرمز المستهدفة من السفارة وجوقة العملاء السفلة!!!

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

 

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحديد السلطات وليس تقديم التنازلات..!
اليمن/ على أبواب عام دراسي جديد !!
كربلاء وارث السواد ..
من يَسرق جهود الأمانة؟!
أقبَلَت علينا عاشوراء هذا العام مُوشَحةً بالسوادين..!
التلوث..!
أسباب ثورة الإمام الحسين عليه السلام ورفضه البيعة ليزيد
م ابين الغدير ومحرم..امتحان الآمة عن وصية نبيها...
تغيرات مناخية قد تفتك بالبشر
لا توافق بين الهجرة ومحرم..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك