المقالات

التلوث..!


عقيل الطائي ||

 

 هو إدخال النفايات والمواد الكيميائية وغيرها من المخلفات للبيئة  الطبيعية التي تسبب ظررا  يؤثر على هذه البيئة والانسان .

والتلوث انواع:

تلوث الماء

تلوث الهواء

تلوث التربة

تلوث الغذاء

هذه الانواع المتعارف عليها ، ومن الممكن معالجتها ، لكن من المؤسف

ظهرت لدينا وبصورة مذهلة انواع اضافية

من التلوث وهي:

التلوث السمعي

التلوث البصري

التلوث الفكري

الضجيج.....

·        التلوث السمعي :

ماتسمعه من مهاترات سياسية خارج مألوف السياسة وعبارات خادشة وتخوين ،  ومصطلحات لم نسمع بها دخيله وغريبة خادشة للحياء،  وكذلك الكذب والتضليل وتزييف الحقائق

بالاضافة الى ذلك بعض المحتويات الهابطة ان كانت على مستوى كلمات اغاني او اشعار ، كل هذا يلوث السمع واحيانا ينتج عنها ضحايا من الناس .

·        التلوث البصري:

مايشاهده المواطن من المناظر المتكررة والتي اصبحت ظاهرة تشاهدها يوميا مجبرا ، ايظا ضحاياها من الذين تكون

 لديهم تصور انها ممارسات اصبحت عادية او تحت مصطلح امر واقع ، بالتالي تتعود على مشاهدة لوحات فوضوية

يعتقد البعض انها باتت واقعا مالوفا وطبيعي .

·        التلوث الفكري

وهو الاخطر......

 هو كل فكر أو معتقد أو اتجاه دخيل على القيم السوية  وضرب الثوابت في المنظومات الاخلاقية والدينية وحتى العرفية يمكن أن يترجم بسلوك جرمي يتناقض سلباً مع هوية المجتمع وثوابته، وأن التلوث الفكري يتجسد في صور عديدة أخطرها ما ينتج عنها التطرف  الذي يظهر في أفعال تتخذ العنف وسيلة لها  او الفوضى التي احيانا تتحول الى سلوك مجتمعي .

·        الضجيج....

مصطلح علمي يرتبط بالتلوث الضوضائي، نسمع  يوميا ضجيج وضوضاء ان كنت في العمل في المنزل حتى ان كنت في نزه مع العائلة ، اصوات غير متجانسة من جميع الزوايا والاتجاهات ، اصوات الباعه عن طريق مكبرات الصوت، المنبهات،

اجهزة توليد الطاقة الكهربائية الاهلية ، نفتقد الى الهدؤ وهذا يؤدي الى اضطراب الجهاز العصبي وعدم التركيز او الاستمتاع بمن حولك، الثرثرة المستمرة في تقيم هذا المسؤل او النيل منه،

ضجيج وثرثرة حتى على صفحات التواصل او المجموعات التي يدعي بعضها النخبوية او الثقافة

ضجيج المنشورات بين قادح ومادح، الابتعاد عن الموضوعية والتفكير بهدؤ

هنالك حرب مستمرة تدار على مساحة عقولنا  كم طموحا يقتل ،وجراحا تنزف، عقولنا لاتعرف الهدؤ حتى وهي نائمة ثرثرة مستمر مما يؤدي

الى فقدان البوصلة والاتجاه الصحيح.

بالتالي من السهولة معالجة التلوث الذي يطرء على الطبيعة او الغذاء او الماء من خلال طرق علمية حديثة ..

لكن من الصعوبة جدا معالجة التلوث الذي يصيب الانسان من خلال التأثيرات على العقل او النفس احيانا مما يؤدي الى انحراف سلوكي او انتاج نضريات تضرب الثوابت المتعارف عليها..

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحديد السلطات وليس تقديم التنازلات..!
اليمن/ على أبواب عام دراسي جديد !!
كربلاء وارث السواد ..
من يَسرق جهود الأمانة؟!
أقبَلَت علينا عاشوراء هذا العام مُوشَحةً بالسوادين..!
التلوث..!
أسباب ثورة الإمام الحسين عليه السلام ورفضه البيعة ليزيد
م ابين الغدير ومحرم..امتحان الآمة عن وصية نبيها...
تغيرات مناخية قد تفتك بالبشر
لا توافق بين الهجرة ومحرم..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك