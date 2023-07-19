المقالات

الشعائر الحسينية، نهجٌ وعقيدة..


 

كوثر العزاوي ||

 

للشعائر الحسينية تجلّياتها وأثرها العميق في واقع المجتمع الاسلامي الموالي لآل محمد "عليهم السلام"

لما للشعائر من بصمات واضحة وفاعلية كبرى، كما لها آثار مهمة في الجوانب الفكرية والنفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية على صعيد الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول والحضارات والعالم ككل، وهذا ماأثبته الواقع العملي وليس مجرد تخمينات ذهنية، ولكن يبقى الأهم من ذلك كله، كيف يستثمر المجتمع الحسيني قوة الشعائر سيما الشعب العراقي كونه المحور والمنطلق لهذه المراسيم المقدسة!! إذ في كل عام يتجدد الموعد مع الحرارة التي لن تبرد أبدا، وفي كل عام يرى العالم أجمـع كيف أنّ دمًا نزف منذ آلاف السنين ولم يجف بل اصبح مدادًا خُطَّ به ملحمة أحيَت أمّة من جديد، فترى الملايين من البشر تجتمع في تلك البقعة المباركة "كربلاء" من غير حاجة لنداء يحثّهم أو صوت يناديهم أو سَبقٍ صحفيّ ينافس بعضه، بل يقف الوجود بملكه وملكوته بعفويته خاشعًا نازفًا دمعًا ودمًا أمام عظمة سيد الشهداء وفيوضاته وفنائهِ في الله ليتجلّى حيًّا بخلوده الذي لانظير له في تاريخ البشرية!!.

ومن هذا المنطلق وفي كل عام مع اقتراب الذكرى الفاجعة ترى الأجواء مشحونة مهيّأة لرقّة القلوب، معبأة بغزارة الدمعة وإشاعة روح التعاون  والمحبة والإخاء والتسامح والبذل والتضحية والكرم، فتُنصَب المواكب الحسينية وسرادق خِدمة الزائرين والمعزّين في جميع الأماكن، كما تُصرَف التكاليف الباهضة بروح الرضا والمبادرة، وكلٌّ يسعى لإتمام المقدّمات للشعائر على أتمّ وأكمل موجبات المظاهر دون مَللٍ أو كَلَل، فتجد الاستعداد والتحضير متجسدًا بِدءًا من البيوت والأزقة ومرورًا بالشوارع العامة والمؤسسات الدينية والمدنية حتى لا تكاد ترى بقعة او جدارًا إلّا وقد توشّح بالسواد ورفع راية الحزن، كل ذلك ينضوي تحت عنوان{حبّ الحسين  عليه السلام} الذي لايبتعد هذا الحب عن كونه صون للعقيدة وحماية للدين والمذهب من الانحرافات والتحريف فضلًا عن كونه عبادة وقرب وطاعة، أسوة بالأئمة الطاهرين من ذرية الحسين "عليه السلام" وتأسيًا بما ورد عنهم، كما جاء عن الإمام الصادق "عليه السلام" إذ قيلَ له:

"سيدي جُعلت فداك، إنّ الميت يجلسون له بالنياحةِ بعد موته أو قتله، وأراكم تجلسون أنتم وشيعتكم من أول الشهر بالمآتم والعزاء على الحسين عليه السلام؟! فقال"عليه السلام":

ياهذا {إذا هلّ هلالُ المحرّم نشرت الملائكةُ ثوبَ الحسين"عليه السلام" وهو مخرّقٌ من ضرب السيوف وملطّخ بالدماء، فنراه نحنُ وشيعتُنا بالبصيرةِ لا بالبصر، فتتفجّر دموعُنا}

ولعلنا نفهم، أنّ الشيعة الامامية بإحيائهم ذكرى فاجعة طف الحسين "عليه السلام" لم تأتي من فراغ أو محض صدفة إنما هي نهج وعقيدة

آملين أن نصِل جميعًا بفضلها إلى فهْمِ خلاصة المعرفة والوفاء للقضية الحسينية وأهدافها العليا لنَنال شرف رضاهم وشفاعتهم "عليهم السلام" .

 

ليلة الأول من محرم الحرام ١٤٤٥هج

١٩-تموز- ٢٠٢٣م

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسباب ثورة الإمام الحسين عليه السلام ورفضه البيعة ليزيد
م ابين الغدير ومحرم..امتحان الآمة عن وصية نبيها...
تغيرات مناخية قد تفتك بالبشر
لا توافق بين الهجرة ومحرم..!
بلينكين واعفاء مدفوعات الغاز الايراني من العقوبات !!
الشعائر الحسينية، نهجٌ وعقيدة..
ترشيح د.الهنداوي لإدارة اليونسكو؛{إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ}
⭕️ هل تعلم؟
الكويت تلعب بالنار ولم تستوعب الدرس ؟!  
دغدغة ناعمة ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك