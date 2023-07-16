تنفيذ العلمنة واللبرلة المنحرفة، بغطاء قانوني في العراق. !!!

د. محمد ابو النواعير ||

الخبر :

هف بوست عراقي- تنتظر الانتخابات المحلية العراقية المرتقبة أحزابا جديدة، وقال مراسل هف بوست عراقي ان شبابا في مختلف المحافظات، من ذوي التوجه المدني الليبرالي، يسعون الى طرح رؤية جديدة في السياسة العراقية.

انتهى ...

أسأل:

هو شنو الطرح السياسي اللي عندهم غير معاداة الاديان وانكار وجود الله، وسب وشتم علماء وفقهاء المذهب، والانتقاص من دور الأئمة المعصومين وتكذيب تاريخهم، ومحاربة القيم الاخلاقية والمجتمعية، من خلال حرصهم على الترويج للمشاريع الامريكية والصهيونية المنحرفة في المجتمع العراقي، بنشر اللواطة والمثلية وثقافة التنوع والجندر والحرية الجنسية للمرأة،،،، الخ من هذا الخرط.

الله وكيلكم والعباس كفيلكم، هم بالفساد المالي سيكونون اكثر وأفسد بالف مرة من زمرة الحكم الحالية، ولكن فرقهم، انهم سوف ينشؤون لانفسهم غطاءا قانونيا لافساد الناس وافساد الشباب والشابات اخلاقيا، ونشر ثقافة الفاحشة في المجتمع العراقي. !

صدقوني ، غير هاي ما عندهم ابد.

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