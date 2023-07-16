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حديث قريب من السياسة..السلطة الأخلاقية الامريكية والقنابل الغنقودية

73 2023-07-16

عباس الزيدي ||

 

في تصريح مثير للضحك  والسخرية البيت الاسود  الامريكي  يعلن عن عدم تضرر السلطة الأخلاقية  للولايات المتحدة الامريكية بعد تزويد ها  اوكرانيا  قنابل عنقودية

وفي هذا الصدد كتب _ عباس الزيدي

1_ منذ اكتشاف امريكا والنزوح اليها كانت امريكا  فاقدة للاخلاق حيث تمت إبادة السكان الاصليين من الهنود الحمر

2_ حروب العصابات والمافيات   عند تاسيس الولايات وشريعة الغاب والكابوي ونشر الرذيلة  والقمار وتجارة الرقيق والدعارة والمخدرات  هي الاخلاق التي تأسست عليها امريكا 

3_ الحروب الاهلية والسياسة العنصرية  والعرقية وابادة السود التي أنفردت فيها امريكا قبل غيرها 

4_ استخدام  الاسلحة النووية والاسلحة المحرمة  اول من استخدمتها امريكا  في العالم ولازالت اليابان شاهدة على ذلك

5_ الغزوات  واحتلال الدول ونهب ثروات الشعوب وحروب الإبادة وسياسة القوة والهيمنة  والعنجهية والغطرسة غير الاخلاقية  

6_ نشر الفتن والدسائس والعمليات القذرة  والاغتيلات والتصفيات  لاجهزة استخباراتها و الانقلابات والمؤامرات استراتيجية  غير أخلاقية اعتمدتها امريكا منذ سطوع  نجمها

7_  ممارسة الارهاب بكل انواعه ودعم العصابات ونشر الانحلال الفكري والاخلاقي وكل مايعارض الفطرة الانسانية والأديان  السماوية

8_ الحروب البايلوجية و الكيميائية  ونشر الاوبئة والامراض على مستوى العالم بهدف القتل والابادة الجماعية

9 _ دعم الانظمة الديكتاتورية والطاغوتية لابادة مواطنيها ومن ثم الانقلاب عليها وتقييم اراضيها

10_ سياسة الاحتكار وفرض القرارات الجائرة والسياسة  الامبريالية والسيطرة  على المنظمات والمؤسسات الدولية والتحكم  بمصائر  الشعوب وتجويعها

11_السجون والمعتقلات وسياسة التجويع والتركيع  والاذلال  ونشر الجهل  والتجهيل ومحاربة  الوعي ومحاربة المقدسات والاخلاق والمبادئ والقيم ونشر الموت واعلان الحرب على بني الانسان

واخيرا .. تواجه الان الولايات المتحدة الامريكية  عديمة الاخلاق  والكيان الصهيوني اللقيط ثورة عالمية اخلاقية  تقودها شعوب العالم الحرة كردة فعل طبيعية للاقتصاص العادل من امريكا المجرمة

فعن اي اخلاق يتحدث مسؤلوا البيت الاسود في واشنطن؟!

 

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