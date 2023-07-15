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الشعب مصدر السلطات..سفارة الشر القرارعراقي

84 2023-07-15

 

عباس الزيدي ||

 

الاحتلال و الاحتلاب   والعمل على نشر  الفوضى والاختلال •   تواجد  قوات الاحتلال غير الشرعي وغير المبرر

سفارة الشر _ اكبر سفارة اجنبية غير مرحب بها على ارض العراق •

سفيرة الاحتلال وتحركاتها المريبة والمرفوضة •

نظام الوصاية الامريكي على العراق المرفوض والممجوج  •

انتهاك السيادة واثارة الفتن  والازمات •

 استراتيجية التجويع والتركيع لغرض التطبيع  التي يرفضها العراق شعبا  وبرلمان وحكومة وماء وهواء وارضا وسماء •

السيطرة على مقدرات العراق و مؤسساته  المالية والاقتصادية  •

العبث بالملف الامني ودعم العصابات التكفيرية وداعش من قبل  الاحتلال •

تعطيل الخدمات وفيتو الاحتلال على الكهرباء •

تشجيع الفساد والافساد وحماية المفسدين ودعم المافيات المحلية والدولية •

نشر الرذيلة  والانحطاط والالحاد والتشجيع على الانحراف الفكري والعقائدي  والاخلاقي  •

تفتيت وتمزيق  وتقطيع اوصال المجمتع •

مشاريع التقسيم والانفصال وزرع الطائفية والعرقية والمناطقية  والطبقية والفئوية •

الالغام التي زرعتها مثل المحاصصة والتوافقية والديمقراطية المنقوصة التي تعمل على تغييب الاغلبية •

 تنصل واشنطن  من وعودها وعهودها وكذبها وتدليسها ودجلها  وعدم التزامها بأتفاقية الاطار  الاستراتيجي الت اصبحت حبر على ورق ولم تلتزم بها  قيد أنملة▪️

استباحتها للدم العراقي وتعديها على الحرمات والارواح  والمقدرات والاجهزة والقوات الامنية والحشد الشعبي لاكثر من مرة  •

رعايتها للارهاب الدولي ومحاولتها جعل العراق منطلقا  لتصدير الشر •

اضعافها وتضعيفها للعراق وجعله مرتعا للنهب والسلب لكثير من الدول التي ترعى مصالحها على حساب العراق وابنائه وتغيبب دور العراق اقليميا وعالميا •

الاتاوات التي تفرضها على العراق لكثير من الدول •

الجرائم  المنكرة للاحتلال وعمليات الضغط والابتزاز الذي لن ولم يتوقف •

كل ماتقدم من جرائم  ... هي غيض من فيض •

اليوم خرج ابناء الشعب العراقي ليعبروا عن رفضهم لتواجد قوات الاحتلال وسفارته

وسبق للبرلمان العراقي ان قام بالتصويت لاخراج السفارة التي تضم بين عناصرها  اكثر من  3000 عنصر استخبارات  تحت غطاء  موظف ....!!!!؟؟؟؟؟

نامل من ابناء شعبنا الكريم مواصلة ماشرعوا به من طف خالد ليكون  متزامنا مع طف كربلاء المقدسة من خلال 

1_ ادامة زخم المظاهرات الرافضة للوجود الامريكي

2_ اقامة الاعتصامات المفتوحة ونصب الخيم في ساحة التحرير  وقبالة سفارة الشر في بغداد وجميع المحافظات  

3_ اقامة الندوات والمؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية التي ترفض ذلك الوجود  والتدخل السافر

4_ رفع دعاوى ضد جرائم  الاحتلال في محاكم  العدل الدولية ومخاطبة منظمات حقوق الانسان  والحريات العالمية

5_ توثيق ونشر جميع جرائم  الاحتلال الامريكي سواء السابقة التي دعم فيها النظام البعثي من خلال الحروب الداخلية والخارجية  وجرائم  اخرى مثل  القصف والحصار الظالم او تلك التي قام بها  بعد احتلاله للعراق مابعد 2003

6_ التنسيق  مع كافة وسائل الاعلام الاجنبية والمحلية ( المسموعة والمرئية والمقروءة ) وكافة المواقع والمنصات في الاعلام الافتراضي

7_ نهيب بوسائل اعلامنا الحر الغيور الوطني تغطية جميع الفعاليات والانشطة والنقل المباشر وفتح  تغطيات خاصة ومباشرة من ساحات الطفوف •

نعم انها ثورة الشعب ضد الاحتلال والاحتلاب

ونحن على اعتاب شهر محرم الحرام وكرللاء وحسينها وطفوفها

لنصنع طف آخر يليق بعراق الحسين

ولن تنتهي طفوفنا حتى اخراج اخر  محتل فاسق فاجر لئيم 

وليشاهد العالم طف العراق  الجديد

والشعب مصدر السلطات

 

عباس الزيدي _ عضو اللجنة التنسيقية العليا في بغداد والمحافظات

لطرد  الاحتلال وتحقيق السيادة

 

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