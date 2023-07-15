المقالات

الخارجية العراقية وموقفها من التجاوزات الحدودية من دول الجوار


علي الزبيدي ||


باحث وكاتب بالشان السياسي

15/07/2023

 

 لابد من توضيح في المقدمة ان وزارة الخارجية من الوزارات السيادية والتي هي متضمن المحاصصة انيطت بالمكون الكردي وهنا لابد من الاشارة ان العراق يسكنه اغلبية من العرب ويجب ان تكون من استحقاق المكون العربي لانهم الاغلبية وهذا راي انا

والمواقف الخجولة والتقصير  الواضح بشأن الخروقات الكويتية على الحقول النفطية المشتركة مع العراق، وان الملف يحتاج الى تحرك وزارة الخارجية لانهاء التجاوزات بقرار دولي على غرار انهاء ملف تهريب نفط كردستان.   وعلما إن ضعف عمل الخارجية واضح بعدم السعي لكسب القرارات الدولية في انهاء التجاوزات الكويتية على الحقول النفطية ومن الضروري بل الواجب تحرك البرلمان ولجنة العلاقات الخارجية  مع لجنة النفط في مجلس النواب بأن يكون لهما موقف من هذا الملف الخطير والذي يعد ثروة وطنية يملكها كل ابناء العراق

وان وزارة الخارجية اضعفت الدبلوماسية العراقية في الفترة الاخيرة اثر عدم سعيها للحصول على الاستحقاق الوطني في اغلب الملفاتً وان موقع العراق الجغرافي يحتاج الى  وزارة خارجية قوية تعمل على انهاء التجاوزات وان "الحكومة متهاونة مع هذا الملف الذي يمثل المستقبل الاقتصادي للبلد من خلال عدم انهاء الخروقات والتجاوزات على الحقول النفطية المشتركة والملف يحتاج الى التحركات الخارجية لانهاء التجاوزات بقرار دولي على غرار انهاء ملف تهريب نفط كردستان". 

وإن من يدير الكويت الان هو رئيس الوزراء البريطاني السابق تون بلير، من اجل تنفيذ العديد من المخططات والمشاريع التي يتم من خلالها التجاوز على الحقول النفطية المشتركة مع العراق"، مشيرا الى ان "جميع التوجيهات تأتي من بريطانية مع ارسال وفود متخصصة من لندن للاستحواذ على المساحة في عمليات استخراج النفط

هنا لابد من الاشارة ان اكثر من دولة من دول الجوار تجاوزت على الحدود العراقية من الجنوب ومن الغرب لعدم وجود حكومة رادعة لهذا الاعتداء السافر على حدود وطننا الغالي.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قراءة في المشهد السياسي العراقي ..
عقد المقايضة بين العراق وايران وتاثيره على تركيا
الخارجية العراقية وموقفها من التجاوزات الحدودية من دول الجوار
هل تعرف من هو أقرب أصدقائك إليك ؟
الفرق بين الولاء الواعي والولاء العشوائي
الذكاء الإصطناعي والإعراض عن الله والقرآن !!
الكهرباء معركة النور والظلام
الكهرباء والصيف يوحدانا..!
أسمعوا وعوا واعملوا  ..
الطفل خزينة الدولة والمجتمع...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك