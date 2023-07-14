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الكراهية للأديان دليل الغباء..!


سامي التميمي ||

 

هناك الكثير من المعتوهين والأغبياء والحاقدين ، يحاولون عبثاً صب نار غضبهم وحقدهم ، بأتجاه ممن يختلفون معهم في الدين والعقيدة والمذهب والفكر والأتجاه ، وهؤلاء دائماً مايضعون أنفسهم في مأزق من الأحراجات والعار ، بسبب عدم النضج الفكري والثقافي والديني والأخلاقي .

الكتب السماوية لم يكتبها الأنبياء والرسل ، والرسالات السماوية ، لم تأتي من فراغ ، ولم يرسلها ملك ، ولارئيس جمهورية ، ولارئيس وزراء ، ولا شيخ لقبيلة ، هذه كتب ورسالات سماوية منزلة من ( الله ) جل جلاله ، خالق الكون .

الكتب السماوية حينما يقرأها الواعي والمثقف ، مهما كان دينه وأتجاهه  وميوله ،  ليس كما يقرأها الانسان البسيط ذو الثقافةوالعلم المحدود ، هي دستور كامل وشامل وتعاليم وفكر وحكم ورؤي وقصص ومفاهيم للحياة الرشيدة الطيبة .

والله سبحانه وتعالى  ، لم يجبرنا على شئ ما وهو قادر ،  ولكن يرشدنا الى الطريق الصحيح للخلاص من العبودية والفساد والظلم والأنحراف والإستهتار .

حينما تقرأ قصص الأنبياء والأقوام والملوك والأمراء والشيوخ والقبائل والجماعات والحضارات التي سكنت وحكمت الأرض منذ خلقها ولحد الأن، تصاب بالرعب والذهول والحزن والعجب .

وهذا الظلم والإستهتار والفساد والسرقات ، لم يأتي من فراغ ، بل كان من صنع الأنسان ، من طمعه ، وجهله ، من حقده ، ونفاقه ، من عدم أتباعه تعاليم الله وكتبه ورسله .

وتلك هي الحكمة ، علينا التعلم والتفكر والتدبر .

قال الله في كتابه العزيز القرآن الكريم .

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ )  .

القرآن الكريم ، هو ليس مجرد كتاب من ورق وأنتهى الأمر ، هو محفوظ قبل كل شئ من الله.جل جلاله.

كما جاء في كتاب الله العزيز .

( إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ ) .

هو محفوظ في ذاكرة أول الناس ممن آمنوا بالرسول محمد ص ، وأنتشر حفظه وقراءته وكتابته ومن ثم جمعه في مصحف وتنقيطه وتنظيمه وتجليده ، هو محفوظ في ذاكرة وضمير وقلب 2 مليار مسلم والعدد في تزايد مستمر  .

لم يجبرهم أحد على أقتناءه أو قراءته أو دراسته أو حفظه أو التبرك به ، بل هي قناعة وأيمان.

نعم هناك من يحاول عبثاً من المسلمين أو غيرهم  ، في تفسير وتأويل آياته طبقاً لمصالحه وأجنداته ، فمثلاً يقتطع جزأً من الأية  لبقنع بعض الجهلة ويسير بهم في الإتجاه الخاطئ والمنحرف والدموي والحاقد  ، مثلما حدث مع عصابات تنظيم القاعدة ومجرمي ( داع …ش )  . الذين أباحوا وإستباحوا الأرض والعرض وسفكوا الدماء وشردوا الناس ، ولكن هؤلاء لايمثلون الإسلام الحقيقي  ، وهولاء مبتذلون ، وتمت تصفيتهم ومحاربتهم بقوة من قبل المسلمين والمؤمنون بكتاب الله ورسله .  في كل بقاع الأرض وكان أولها الأرض العربية .

ليس هناك في قاموس الأسلام الحقيقي ، أجبار في الأعتناق للأسلام ، وأساءة للأديان والرسل والأنبياء والأولياء الصالحين ، ولا لمعتقداتهم ولأديانهم ولثقافاتهم وأفكارهم ، مادامت لاتتعارض مع فكر الله وروح الله وتعاليمه وقيمه .

كما جاء في كتاب الله القرآن الكريم .

( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  )

وكذلك في أية أخرى :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) .

 

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