السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم..!

هادي خيري الكريني ||

سمعنا لك خطاب بخصوص أزمة الكهرباء وتحدثت عن حلول لم يكن من بينها انشاء محطة تحل ازمة الكهرباء بشكل نهائي ... مثل مصر أنشأت محطة خلال سنتين تنتح 19 الف ميكا قامت بانشائها شركة سيمنز الألمانية..

وإمكانيات العراق تعادل إمكانيات كل الدول العربية مجتمعة عدا السعودية .

وأنا اعرف ان امريكا تمنع انشاء محطات كهرباء بالعراق ولكن قالت العرب قديما( تموت الحرة ولا تاكل بثديها ) تجبركم امريكا للربط العبثي مع الاردن والسعودية ومصر هذا والله عمل عبثي وجريمة اقتصادية وضياع لثروة البلد وتدمير لقدراته .

ينشأ العراق محطات بهذه الدول وهي من تزود العراق بالكهرباء.

وانا اعرف هذا الأمر سبقك به اسلافك واقول لك والله كل من وافق على هذا الأمر لا يخاف الله. ولا يحسب حساب يوم المحشر وسوف يطول الوقوف وتسالون ولات حين مناص ..

( وقفوهم إنهم مسئولون )

كل من نصحك بذلك أراد أن يطول بقائه بمنصبه لانه يعتقد ان بقائكم مرهون بمسايرة امريكا وكل ما طال بقائكم ضمن منصبه ولن ينظر الى مصلحة البلد ولن ينظر او يحسب حساب يوم المحشر.

ولقد اعمى الله بصيرته بدل من ان ينصحك تجميد هذه الاتفاقيات العبثية ولاقول رفضها لأنك سوف تواجه عملاء الشيعة قبل السنة والاكراد ..

وهم احرص من امريكا وإسرائيل على تدمير البلد مكلفين بتدمير العراق ..

هكذا عملهم المساهمة بتدمير البلد...

انصحك والله وانا ناصح امين كل الاتفاقيات العبثية التي بددت ثروة البلد وضيعت على العراق فرص بنائه واعماره جمدها وكل مستشار لك نصحك بتفعيلها اعزله باي حجة فهو غير ناصح وغير امين والله.

اذكرك الله الله الله ببلدك .

لا تجعل بريق الكرسي اللعين يبعدك عن أمور وعدت بالتخلي عنها ومنها الاتفاقيات العبثية اذكرك ما هي ،( خط نفط البصرة العقبة ثم إلى مصر واسرائيل والربط الكهربائي مع الاردن والسعودية ومصر وبيع صحراء العراق على السعودية استثمار وهي تمثل ربع مساحة العراق والذي ساهم بهذه الاتفاقيات العبثية لازال يتبوء منصب رفيع بحكومتك كانه نبي مرسل باقي لحماية هذه الاتفاقيات العبثية وبيع ميناء الفاو نهارا جهارا على دبي وحرمان البلد من المنفذ البحري الوحيد وآخرها وهو اكبر عملية تدمير للبلد وضياع لثروته هي القناة الجافة وكل من نصحك بها لا أقول لا يخاف الله بل قبض ثمن ذمته فلا تسمع منه واتق الله في العراق واعلم ان لك جمهور عريض غير متزلف ينتظر منك موقف شجاع ..

الموقف هو مصارحة الشعب بدور امريكا بايذاء الشعب العراقي والتحكم بثروة البلد ومنها صادرات النفط واعمل على اخراج العراق من فك ضبع الامريكان بنك الخزانة الفيلدرالي الامريكي سيء الصيت .

وهناك وسائل وتدرج تخرج البلد من عنق الزجاجة وليس من بينها مسايرة الامريكان فهم دولة عاهرة بكل القياسات وصلوا إلى حال ..

ان شئنا ننكر على الناس قولهم

ولا ينكرون قولا حين نقول .

نعم امريكا دولة ماجنة وتسقط حكومات ولكن شعوب كلا والف كلا والامثلة كثيرة والتاريخ شاهد على هزيمتها بفتنام وافغانستان وهم شعوب عزل الحقوا بها هزائم منكرة وانت من الشهود فوض الأمر للشعب بخطاب وطني وحمل امريكا مسؤولية إيذاء الشعب العراقي بكل الوسائل. تكون قد ابرئت ذمتك وعملت بما يمليه عليك واجبك الوطني كرئيس وزراء للعراق وعدت بجملة أمور وليس من بينها الخضوع ومسايرة امريكا ..

اللهم اشهد اني ناصح وليس لي مصلحة الا مصلحة البلد.

كاتب مختص بالاحصاء والمال والاقتصاد والسياسة

12/7/2023

الأربعاء

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