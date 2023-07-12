لا تتركوا السوداني والاطار ,,!

عباس الزيدي ||





السوداني والإطار يفتحان نار المواجهة مع الاحتلال فما هو واجب الشعب والقوى السياسيةالاخرى .....؟؟

باكورة المقاومة السياسية بدات بقرار جريئ من السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني للانعتاق من الفيتو الامريكي الخاص بملف الكهرباء •

والاخيرة تعني الحياة

اذن هي ثورة بوجه الاحتلال ناشر الموت وسارق الحياة •

هذه المواجهة انطلقت شرارتها ولن تتوقف حيث هناك جملة من التحديات والمسؤوليات على السيد السوداني مواجهتها منها تحرير المؤسسات المالية والاقتصادية من سطوة الاحتلال الامريكي ومواجهة الغزو الثقافي المنحرف(المثلية ) ومكافحة المخدرات ومحاربة الفساد والاعلام الخبيث

ومواجهة الارهاب واقامة الانتخابات •

المسؤولية لاتقع على عاتق الاطار والسيد السوداني بل هي مسؤولية جميع القوى الوطنية الشريفة ومن لم يلحق بهما ... فلن يدرك الفتح

والاهم من ذلك هو وقوف ابناء الشعب العراقي بكافة أطيافه مع اختلاف مذاهبه ومشاربه خلف السيد السوداني لإكمال مابدأه من ثورة ومعركة بوجه الاحتلال الامريكي •

لاشك ان تلك المعركة هي على شكل مراحل وصفحات وعلى الله توكلنا ولانقول مع قلة العدد وخذلان الناصر لاننا في العراق جبلنا على المقاومة والرفض ومواجهة التحديات ونمتلك من مقومات المواجهة مالا يمتلكه غيرنا من الشعوب ومنها

1_المرجعيات الدينية العليا المجاهدة المعروفةالمواقف التي غيرت الكثير من مجريات الاحداث وقلبت الكثير من المعادلات

2_ شعب اصيل عاشق للمقاومة ذات ارث حضاري وفكري وعقائدي وعقائدي وتاريخ زاخر بالتضحية والفداء والعطاء

3_ فصائل مقاومة ثابتة وذات جذور راسخة وتضحيات جمة ومواقف وصولات معروفة

4_ حشد شعبي وطني وغيور منصور بالرعب

5_ قوات وأجهزة أمنية وطنية باسلة

6_ عمق استراتيجي ذو امكانيات وقدرات عالية متمثل في محور المقاومة في المنطقة

7_ كثير من معادلات الردع التي أثبتت نجاحها التي افقدت العدو زمام المبادرة والمبادئة واحكمت سيطرتها على العدو من خلال قبضتها على قواعد الاشتباك

8_ رموز سياسية وجهادية بطلة لن تترك ميادين المقاومة

وساحات الجهاد وهنالك المزيد

السؤال الاهم ماذا يحتاج العراق في هذه المعركة ....؟؟؟؟

هذه المعركة تختلف عن سابقاتها من المعارك

نعم فهي معركة وعي وإدراك وبصيرة قبل كل شي

ولطالما راهن اعداء الغراق على الجهل والتجهيل وتزوير الحقائق والكذب والتدليس والبهتان والافتراء وتغريب العقل والغش والخداع والتضليل

ان المؤمن الواعي يتسلح بكل عناصر الايمان التي تعزز الصبر والصمود والثبات وتصنع الانتصار •

عملية نشر الوعي ومحاربة الجهل بحاجة الى جهد تعاضدي وتكافلي ومشاركة فعليه تنهض بها النخب المثقفة من ادباء وكتاب ومبلغين وفنانين وصحفيين واكاديمين ورياضين وعلماء وفقهاء وخطباء و وجهاء ومراكز الثقل الاجتماعي وعشائر ومنابر و كل عناصر الامة الواعية بالاضافة الى المنظمات والمؤسسات التي لها الاثر العميق في مواجهة الباطل وحبائله والشيطان واباطيله وخدعه وفنونه

وان كيد الشيطان كان ضعيفا ..... وماهي الا ساعة

و سيهزم الجمع ويولون الدبر

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