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طريق الحرير,,موضوع جدلي بالعراق..!


عبد محمد حسين الصافي ||

 

ماكو موضوع جدلي بالعراق مثل موضوع طريق الحرير الصيني. جدل، نقاشات حادة، مؤتمرات، تجمعات، ندوات، تخوين.

صدكَوني قريت منشور يكَول كل واحد يشكك بطريق الحرير أو يعترض عليه فهو مشرك وكافر ومنافق.

تبتلي حتى تتساءل عن وجود طريق أو خارطة تجيك الأتهامات من كل صوب.

أسألكم بالله؛

الأستاذ كريم بدر عراب مشروع الحزام والطريق، مو كل مايطلع تطلع وياه خرائط ع الشاشة، ويقدم شروحات تفصيلية عن مسارات الطريق والدول والبحار اللي يمر بيها؟ وشلون الطريق وحسب الخرائط يدخل العراق مرة عن طريق الباكستان ايران ومرة عن طريق تركمانستان اذربيجان ايران أو عن طريق الخليج العربي.

ويبتلي واحد يستشكل أو يتساءل حتى وصل الأمر بالسيد كريم بدر أن يسخر من زميل له كاتب معروف ويصفه بأنه " إنت بكَال شمفهمك بهاي الأمور" لمجرد أنكر وجود خارطة لطريق الحرير!

هذا هو سفير الصين في بغداد بنفسه يؤكد إن مشروع الحزام والطريق هو مشروع توطين صناعات مو خرايط ومسارات وماكو شي أسمه خريطة..

ترقبوا جدلية جديدة قادمة أسمها توطين الصناعة الصينية في العراق بديلاً لجدلية خارطة الحزام والطريق اللي خلف الله على سفير الصين خلصنا منها.

وماأدري اذا كان من حق الناس تسأل عن الجدوى الأقتصادية لإقامة مصنع صيني في العراق لأنتاج مبردات على سبيل المثال، بسبب كلفة تجهيز الكهرباء الباهظة، والأيدي العاملة صينية لو عراقية، اذا صينية شنو الفايدة من التوطين، واذا عراقية فكلفة الأيدي العاملة العراقية أضعاف الصينية وبالنتيجة راح تكون كلفة اضافية على سعر المبردة وأكيد راح يكون سعرها اكثر من سعر المستوردة.

ماأدري من حق الناس تسأل هيج أسئلة لو هم يطلعلهم واحد يكَلهم "إنتم بكَاكَيل شمفهمكم بهاي السوالف"؟!!

  

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