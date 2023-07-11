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حذار من الفتنة القادمة


مانع الزاملي ||

 

تموز الشهر الذي ألفه العراقيون منذ عقود ! فهو شهر ربما ارتفاع درجة الحرارة فيه تحرك مكامن في عقليات البعض ! لذلك رأينا وقسم منا عاصر 14 تموز 1957 ثورة عبدالكريم قاسم ضد الملكية وكذلك انقلاب 17 تموز الذي قفز به ازلام البعث عام 1968 واسقطوا فيه عبدالرحمن عارف ! وتموز في العقدين الاخيرين فيه انقطاع وانتكاس للكهرباء بعد استقرار لمدة احدى عشر شهرا مضت ! وطبيعي تذبذب التيار الكهربائي لاسباب عديدة قسم منها يذكرها الفنيون واخرى يصرح بها غير ذوي الاختصاص ، فمرة عدم توفر الغاز واخرين عللوها بالخبث الامريكي ، وقد يكون انقطاع الكهرباء شيءاشبه بالمألوف لان العراقيين اعتادوا عليه ، والذي لم يمكن استيعابه بعد هو ،، الم تكن عقدين من الزمن كافية للخروج من هذا الصداع ! وعندما تكون هناك ازمة اذن هناك من يستغلها لاغراض ظاهرها  الكهرباء !وباطنها تصفية حسابات قديمة! واخطر مافيها هذه المرة هو استهداف امن البصرة التي ان هدأت استقر ماسواها وان عصفت اربك ماسواها لأسباب يعلمها حتى البسطاء من الناس ! لان الدولة الريعية مصدرها نفط وموانيء البصرة ، فالبصرة قلب العراق ، تصدر نفطا وتجلب رزقا ، واستهداف امنها حقا كان ام باطلا خطير ومثير ومقلق ! خصوصا اذا كان من يثير التظاهرات او يدعواليها يملك ادوات غير عادية وخطيرة وهذا الذي قد يحصل مع الاسف ، ان تغليب مصلحة امن الناس يجب ان يراعى ! وعلى اجهزة الامن وقوات الامن مسوولية كبيرة للوقوف بوجة كل من يحاول استغلال الكهرباء لأغراض اخرى لاتمت بصلة لما يكاد ان يحصل ، وفي كل الاحوال الحذر من الانزلاق لارباك البصرة الام ، واهل البصرة عرف عنهم المبالغة في حب مدينتهم وعليهم ان يقطعوا الطريق على كل من يعبث بامنها واستقرارها الذي يبدو انه المسلسل الجديد الذي يخشاه كل العقلاء

 

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