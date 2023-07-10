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طريق بلا خرائط ؟؟


سعيد البدري ||

 

بعد سنوات من الاحاديث المتلفزة والشروحات المستفيضة والخرائط المصورة  ومعها كل الخررررط التخويني يتفاجأ دعاة الحزام والطريق وايضا حراك  الحرير بأن كل ما كانوا يتحدثون به مجرد اوهام وبلا خرائط واتفاقات وحسنا فعل سفير جمهورية الصين الشعبية بأجابته عند سؤالهم عن خرائط الحزام والطريق فكان رده بأنه مشروع تنموي وليس طريقا للمرور كما زعموا وخونوا وارتجفوا  عند اطلاق طريق التنمية ومن ضمن ما تقولوا به انه طريق تعمية وخيانة و بديل لطريق الحرير .. احبائي المهوسچيه والمهاويل اللطامة بكل عزه قلنا لكم مرارا ان مبادرة الحزام والطريق موضوع مختلف عن طريق الحرير وهذا الطريق يحتاج لأكثر من نوايا فالصين تستهدف اقامة حلف اقتصادي يضم دول اسيا وصولا للبلدان المحاذية لاوربا وهناك طريق تجارة بحري يربط الصين بافريقيا و لان الامور قد تعطلت بسبب الصراعات الباردة  فالصين  ليست على عجلة من امرها ولانها دولة صناعية وتمتلك رؤية واقتصاد متقدم وتفهم لعبة الصراعات والنفوذ جيدا فلم تمانع مشروع  طريق التنمية،  ولم تصف العاملين عليه بالخونة كما لم تقم بأي عمل يخدش علاقتها بأي بلد منسجم او مخالف لتوجهاتها كما يفعل ( جماعة ربعنه ) وقد حضر ممثلين عنها اكثر من اجتماع فني لطريق التنمية في بغداد ، وكما  قلنا واعدنا وكررنا  ان طريق التنمية  ليس بديلا ولن يكون كذلك كونه مشروع عراقي ولعل المؤكد لدينا بحكم الخبرة والتجربة وكعادة  اصحاب المشاريع التي تستهوي بعضنا  لارتباط مثل هذه المشاريع بدول كبرى فليس مستغربا كل ذلك التصفيق وهز الرؤوس حتى وان كان  بلا اساس و قد يكون الانحياز لمشروع الصين الذي ثقفت له سابقا سببه انحياز ايدلوجي او لخصوصية هذا البلد او ذاك كونه منافس وقطب صاعد معاد لاميركا والغرب .. هولاء رغم كل ما قالوه اخوة لنا ويهمنا ان يصاحب النضج كل نقاشاتنا معهم  فليس من المعقول ان يقطع ويجزم  احدهم دون سند ان الحلول بأيدي الصينيين فقط  منكرين اي جهد وطني ولا يكتفوا بذلك  بل انهم يرمون بالتهمة لنصل واياهم لوضع لا نستسغيه  بتخوين بعضنا البعض ..

خطابنا موجه للعقلاء ممن ادركوا الحقيقة الان اما اولئك الغارقين بنظريات المؤامرة فليس مستغربا ممن اعتاد استسهال تخوين كل مخالف بالرأي وبنى قناعته على اساس هش  هذا السلوك فلسان الحال يشرح المقال ومغنية الحي لاتطرب كما يقول المثل العربي المأثور وهو يصف وضعنا كشعب ( عايف امه ويركض وره مرة ابوه !! )

 

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