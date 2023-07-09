رسالة إلى كل معمم ومن لبس الزي الحوزوي>>!

د. يرفأ حسين سالم ||

· مبلغة في العتبة العباسية المقدسة

عليه ان يعلم ...

ان العمامة هي ثياب العمل

وتكون عامل عند امام الزمان

ان العامل الذي يعمل للناس يكون وقته للناس ...وحياته للناس ..

لكن اجتماع الناس حول طالب العلم يجب ان لا يسبب ذلك اي غرور او حب للنفس لدى طالب العلم

ان المعممين اصبحوا طلاب علم لانهم يطلبون الله...ولان الله تعالى لا يعطي هذا التوفيق لاي شخص

ان الدخول لمعسكر صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ...له اصول وله معدات خاصة به

وان طلبة الحوزة بهمتهم وطموحهم لنيل العلم يعتبر هذا الامر دعوة من الله

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