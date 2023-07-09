اليزابيث تسوركوف تغير المفاهيم في العراق

د. حيدر سلمان ||

دخلت العراق بحجة انها باحثة روسية، ثم اختفت في منتصف مارس، والكل يبحث عنها؛ رئيس وزراء اسرائيل نتيناهو يطالب باطلاق سراحها ويتهم حزب الله ومليشيات موالية لايران بخطفها، والولايات المتحدة منذ اشهر تضغط لاطلاق سراحها، وحزب الله (المتهم) ينفي علمه بذلك.

عجيبة الامور !!!

🔹سابقا كان الجواسيس يحكمون بالاعدام او المؤبد بعد القبض عليهم ويكرم من يقبض عليهم ويجلبهم.

🔹نحن امام فقه جديد؛ الجواسيس يطالب بهم من ارسلهم وتتهم الدول التي تجسسوا عليها بعدم حمايتهم، بل وتحملهم مسؤولية سلامتهم!!!

🔹الاسوأ مما ذكرت، حسابات طويلة عريضة تدافع عنها وتطالب باطلاق سراحها وتتهم مليشيات تابعة الى ايران باختطافها!!!

🔹والادهى؛ حكومة بغداد حنى لم تطلق كلمة انها مطلوبة للقضاء تحت تهمة "التجسس" وتصريحات متحدثها كانه ياسف لها!!!

بالعراقي👈 خوش بلد وخوش شعب

🔴الواقع يقول

من اختطفها عرف انها تتجسس لصالح اسرائيل في العراق والذي قبض عليها في بغداد وليس طهران وبالتالي من احتجزها موالي لبغداد وليس طهران وبالعراقي "عفية عليك" واتهامك بانك ايراني لتجريدك عن حماية بلدك، لان المنطق يقول انها جاسوسة وطالب بها عدو ازلي لبغداد وليس طهران.

ادعوكم لمشاهدة قصة الجاسوسة الاسرائيلية المصرية "هبة سليم" وكيف قبض عليها المصريين وكيف طالبت بها رئيسة وزراء اسرائيل غولدا مائير و وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر في زيارته للقاهرة ليخبره المرحوم انور السادات اننا نفذنا حكم الاعدام بها (مسبقا قبل ان يتم ذلك).

زمن عندما تدافع عن بلدك تجرد من مواطنتك لصالح من يخونه، في حين من يخونه وعلنا يعتبر نفسه والبعض كذلك على انه مواطن صالح.

ـــــــــــــــ