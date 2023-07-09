الكهرباء ! ايران تطالب وامريكا تمنع والضحية العراق

مانع الزاملي ||

كثيرون لايعلمون سر انقطاع الكهرباء بشكل مفاجيء وفي ذروة حرارة تموز! وبغض النظر عن الهدف من التوقيت ، فالقصة كلها ايران تمنح العراق غاز لتشغيل منطومة الكهرباء العراقية وبلغ مجموع الديون الايرانية على العراق 12 مليار دولار ! ترفض امريكا ان يسددها العراق لأيران لان امريكا فرضت عقوبات ضد ايران من ضمنها منع توريد الدولار لأيران ، وبعد جهود لا اعلم من الذي بذلها وافقت امريكا ان تعطي ايران مبلغ 3 مليار دولار سلع ومواد طبية عن طريق سلطنة عمان ! وبقي لهم 9 مليارات دولار! ايران ترفض تصدير الغاز مالم تحصل على اموالها ! وامريكا ترفض والعراق امواله في البنك الفدرالي الامريكي طبعا وانا اكتب قفزت الى ذهني الهزلية التي يرددها العراقيون التي نصها ( بطتنا دخلت ابطن بطتكم ،،،،) هذه الجدلية التي تجري ضحيتها العراق ومن ضمن الضحايا حكومة السوداني الذي ازعج بعض خطواتها الكثيرين الذين يبحثون عن اثارة فوضى بسبب معقول لان التظاهرات القديمة كانت غير منطقية ولأسباب مفضوحة ! فياترى اين الحل ومن يبادر لحلحلة الازمة التي لو استمرت لاتبشر الامور بخير ! والاكتفاء بأدانة امريكا والعتب على الجار جهد العاجز! فهل في جعبة الحكومة حل للخروج من الازمة ! ام يبقى التعكز على الغير هوالحل ، وليعلم السادة في الحكومة باننا لسنا معسكر لاجئين لكي يتصدق عليناالغير سواء كان عدوا ام صديقا ! واشركوا الشعب لكي يقول كلمته فأمريكا ليست اكبر من نمر من ورق كما وصفها احد الاكابر ! قولوا لامريكا كفى قبل ان ندفع ضريبة الانحناء للشيطان الاكبر !

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