ذكريات السيد حليم الاعرجي .

عباس الاعرجي ||

السيد حليم الاعرجي كاتب وصحفي من الطراز الاول ، وهو خالي أخو أمي بالمناسبة ، وقد أرسل لي هذه الذكريات ، فأحببت نشرها لتعلم الشيعة قبل غيرها من هو علي .

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كم أنت عظيم سيدي ومولاي أبا الحسنين .

في عام 2010 التقيت بالعالم والباحث والشاعرالمرحوم جورج جرداق في مدينة مرجعيون ودار حديث طويل استغرق عدة ساعات وكان الحديث معه شيقا لذيذا متشعبا في البداية رحب بي ترحيبا رائعا مبتدءا بالسؤال عن العراق واهل العراق .

ثم قال : من أي مدينة في العراق ؟ فأجبت بغداد سكنا والنجف أصلا .. وهنا كانت المفاجأ !!

قائلا أمن مدينة على بن أبي طالب

قلت : نعم

قال : أنعم عليك الله بهذه المدينة الخالدة التي تضم قبر الشخصية العظيمة المعظمة علي بن ابي طالب .

قلت له : ايها العالم الكبير لك منزلة كبيرة عند كل من قرأ كتبك واطلع على تحليلاتك وبحوثك الموضوعية وما قدمته من أدبيات رائعة هنا في لبنان وفي غيرها .

قال : وهو ينهض ليقودني الى مكتبته حيث تتوسطها صورة للأمام على ، ليس وحدي هنا لي موقف من علي بن ابي طالب ، تفضل هذه موسوعتي ( فالامام علي بن ابي طالب صوت العدالة الإنسانية ) هل تدري ان طباعتها تمت على نفقت الكنيسة المارونية !!

قلت : وكيف حصل ذلك .

قال وهو يبتسم لقد فشلت جهودي في تدبير تكاليف طبع الموسوعة فسمع بذلك رئيس الكنيسة فأرسل لي قائلا : إن عليا ليس للمسلمين الشيعة فقط ، بل هو للأنسانية جمعاء وهكذا تم طبع الموسوعة .

رحم الله جورج جرداق في هذه الأيام الخالدة أيام عيد الغدير المبارك .

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