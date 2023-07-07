الحج/ قراءة فنية واعلامية (7) يوم مشهود

يوسف الكاتب ||

١.. إن يوم ميلاد الإمام الحسين (ع) في الثالث من شعبان هو يوم مشهود ، لان في مثل يوم مولده الأقدس نصب أول مجلس عزاء للإمام الحسين (ع) وأول دموع نزلت من عين رسول الله محمد (ص) والإمام علي والإمام الحسن (ع) والملائكة حزنا على ما سيجري على الإمام الحسين (ع) .

٢.. استمرت مجالس العزاء على الإمام الحسين (ع) أثناء حياته ، وحين شهادته ، وبعدها ، والى يومنا هذا بل وستستمر الى نهاية الحياة ، وحتى يوم القيامة ، حزنا على الإمام الحسين (ع) كما نص بذلك النبي محمد (ص) : (إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا) .. وهي كلها أيام مشهودة .

٣.. ان يوم شهادة الإمام الحسين (ع) ذكره القران الكريم في قوله : (والفجر وليال عشر والشفع والوتر) ذكرت في القران الكريم وقت بداية المعركة (الفجر) ، وحدثت يوم العاشر من محرم ، وبقي الإمام الحسين (ع) بعد مقتله (شهادته) ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن (والشفع والوتر) وهذا يوم مشهود .

٤.. إن الإمام المعصوم الحجة ابن الحسن المهدي (عج) يقيم المجالس حزنا على الإمام الحسين (ع) وحيث يقول : (لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما) انه يوم مشهود .

٥..الله خالق الإمام الحسين (ع) يوميا يقيم موكب عزاء وقت الغروب (فلا اقسم بالشفق) وهو يوم مشهود .

٦.. السماء بكت على الإمام الحسين (ع) أربعين ليلة ، والدليل في سورة الدخان (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) ، أي أن السماء والأرض لا تبكي ولا تحزن على الكافرين والمشركين وإنما تبكي على المؤمنين حيث أننا استخرجنا من المنطوق مفهوماً وهو بكاء السماء والأرض حزنا على ابن رسول الله محمد (ص) ألا وهو الإمام الحسين (ع) .

٧.. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله .. إن شهادة الإمام الحسين (ع) وأهل بيته شهادة استثنائية لم يخبرنا بها احد ، لذا تعتبر هي يوم مشهود .

٨.. إن يوم عرفة هو الحج كما قال أئمة اهل البيت (عليهم السلام) وذلك لحضور الإمام المعصوم (ع) !

١٠.. أما يوم عرفه لزوار الإمام الحسين (ع) في كربلاء فان الله سبحانه ينظر الى زوار الإمام الحسين (ع) قبل أن ينظر الى حجاج بيت الله الحرام وذلك يوم مشهود

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