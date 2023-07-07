المقالات

الحج/ قراءة فنية واعلامية (7) يوم مشهود


يوسف الكاتب ||                              

 

١.. إن يوم ميلاد الإمام الحسين (ع) في الثالث من شعبان هو يوم مشهود ، لان في مثل يوم مولده الأقدس نصب أول مجلس عزاء للإمام الحسين (ع) وأول دموع نزلت من عين رسول الله محمد (ص) والإمام علي والإمام الحسن (ع) والملائكة حزنا على ما سيجري على الإمام الحسين (ع) .

٢.. استمرت مجالس العزاء على الإمام الحسين (ع) أثناء حياته ، وحين شهادته ، وبعدها ، والى يومنا هذا بل وستستمر الى نهاية الحياة ، وحتى يوم القيامة ، حزنا على الإمام الحسين (ع) كما نص بذلك النبي محمد (ص) : (إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا) .. وهي كلها أيام مشهودة .

٣.. ان يوم شهادة الإمام الحسين (ع) ذكره القران الكريم في قوله : (والفجر وليال عشر والشفع والوتر) ذكرت في القران الكريم وقت بداية المعركة (الفجر) ، وحدثت يوم العاشر من محرم ، وبقي الإمام الحسين (ع) بعد مقتله (شهادته) ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن (والشفع والوتر) وهذا يوم مشهود .

٤.. إن الإمام المعصوم الحجة ابن الحسن المهدي (عج) يقيم المجالس حزنا على الإمام الحسين (ع) وحيث يقول : (لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما) انه يوم مشهود .

٥..الله خالق الإمام الحسين (ع) يوميا يقيم موكب عزاء وقت الغروب (فلا اقسم بالشفق) وهو يوم مشهود .

٦.. السماء بكت على الإمام الحسين (ع) أربعين ليلة ، والدليل في سورة الدخان (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) ، أي أن السماء والأرض لا تبكي ولا تحزن على الكافرين والمشركين وإنما تبكي على المؤمنين حيث أننا استخرجنا من المنطوق مفهوماً وهو بكاء السماء والأرض حزنا على ابن رسول الله محمد (ص) ألا وهو الإمام الحسين (ع) .

٧.. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله .. إن شهادة الإمام الحسين (ع) وأهل بيته شهادة استثنائية لم يخبرنا بها احد ، لذا تعتبر هي يوم مشهود .

٨.. إن يوم عرفة  هو الحج كما قال أئمة اهل البيت (عليهم السلام) وذلك لحضور الإمام المعصوم (ع) !

١٠.. أما يوم عرفه لزوار الإمام الحسين (ع) في كربلاء  فان الله سبحانه ينظر الى زوار الإمام الحسين (ع) قبل أن ينظر الى حجاج بيت الله الحرام وذلك يوم مشهود

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الغدير سبيكة نورانية تكونت قبل 1434 سنة  
الولاية أمر إلهي فهنيئا لمن تمسك بها لينال بركاتها
يوم المعايير الإلهية
الحج/ قراءة فنية واعلامية (7) يوم مشهود
ما هو تفسير  الآية 151 من سورة البقرة ؟...
يوم الغدير..الحجة على الأمة
إسرائيلية في بغداد ... و الأنبار على صفيح ساخن...
حكومة الاطار وادارة الدولة والتحديات والكهرباء أولها..
المسؤول المتخصص
رجال المرحلة اعداء ام اصدقاء ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك