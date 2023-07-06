ثلاث دولارات فقط تغير العالم..!

حسن عبدالهادي العگيلي ||
* ثلاث دولارت فقط كافية لتخرج ايران من كل تلك الضغوط !!!!
٠ كيف ؟؟؟؟ قالت لي زميلتي الفلسطينية من الخليل
* يكفي أن يحين وقت اي مناسبة دينية أو وطنية ! لإسرائيل فتقوم ايران بتوجيه سفارة من سفاراتها بإرسال (باقة ورد) بثلاث دولارت مع بطاقة تهنئة .
وسينقلب الحال ويكون مفتاحا مهما للتحاور الذي سينتج عنه أمور كثيرة جدا وتتغير عناوين كثيرة في المنطقة أبسطها ستعود عشوائيات الخليج الى حجمها الحقيقي ويلجم السعودي!!
٠ سكتت برهة ثم قالت لما لا تفعل .......وليش هم مغلبين حالهم معنا بابتسامة.
* لأن ايران ببساطة ترى اسرائيل كيان غاصب وأن الأرض هي فلسطينية والفقه الشيعي المستند إلى القرآن وسنة النبي وآلائمة من ال بيته يحرم الاعتراف بها كدولة.
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