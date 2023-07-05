المقالات

حاجتنا للتذكير بيوم الغدير


صالح لفتة الحجيمي ||

 

رغم وصايا الرسول ومعرفتهم بالتبليغ الإلهي لكنهم غصبوا حقة

أرادوا أن يفرقوا بين القرآن وعلي فكان علي هو القرآن الناطق

غابت عنهم الحقيقة بأن علي ليس طالب دنيا ولا تهمة غير بيضة الإسلام اعتزلهم وما يفعلون طيلة خمس وعشرين سنة حتى جاءت الأمة تستنجد به من الانحراف الذي أصابها ومن الظلم الذي استشرى فيها لتركهم ابن أبي طالب الذي كان يريد أن يسير بهم بسيرة اخية رسول الله محمد ولكن حالوا بينه وبين حقه

ليس لعلي حاجه لأمرتهم بل هم وجميع الإنسانية بحاجة لعلي ولعدل علي وحكمه علي

وهذه الحاجة تدعو كمسلمين اولاً وكأتباع لمذهب أهل البيت أن نبين الحاجة لعلي ونوضح أحقية الإمام علي بالخلافة وأن نذكر ونكشف اهمية يوم الغدير والأحداث التي رافقت يوم الغدير والأسباب التي دفعت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع الالاف المسلمين ويوصي بالإمام علي (من كنت مولاه فهذا علي مولاه)

رغم تعب الحجيج وتعجلهم بالرجوع إلى أهاليهم لكن الرسول الكريم لم يتركهم إلا وقد أوصى في غدير خم بعلي ابن أبي طالب

لكن السؤال هو هل حقق الاحتفال والفرح والتذكير بعيد الغدير شيئاً من الفوائد وما فائدة يوم يحتفل به فقط أتباع مذهب أهل البيت ويتحملون التشكيك والتكفير والنكران من الآخرين

والإجابة

أعياد المسلمين مناسبة سعيدة ومميزة تجمع المسلمين من جميع أنحاء العالم في روابط التضامن والمحبة والإخاء

ويوم الغدير بوجود الروايات المعتبرة أحد تلك الأعياد بغض النظر عن تشكيك المعاندين

والاحتفال بعيد الغدير زاد من تمسك أتباع أهل البيت بالدين وبوصايا الرسول وهذه من أهم الفوائد التي ترتجى من الأعياد

كذلك هو يذكر بحاجة الدين الإسلامي لعلي وأن الفظائع والظلم والدماء التي سالت ماكانت أن تحدث لو أن المسلمين تمسكوا بعلي

لذلك فعيد الغدير هو بمثابة تذكير بضرورة الرجوع إلى الإسلام المحمدي إسلام أهل البيت إسلام الرحمة والعدل

ايضاً التذكير بعلي في يوم الغدير تسري في الكثير من الأشخاص رغبة طاغية للتعرف على هذا الإنسان السماوي والسير بسيرتة وبالتالي محاولة إصلاح النفس البشرية بالسير بسيرة العظماء.

ا

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يوم الغدير.. أمير النحل..!
بيعة الغدير بتنصب علي بن أبي طالب زعيما للأمة
رؤوس اقلام..العراق في قلب الاحداث
ما سبب تفضيل الانبياء على بعضهم وافضلية النبي محمد (ص) على سائر الرسل؟..
التغييرات الامنية ضرورة تفرضها المرحلة ..
الغدير حقيقة تحتاج لتجسيد عملي
علي عليه السلام سرًا الهي.
حاجتنا للتذكير بيوم الغدير
مع المحاضرة الدينية..!
انتخبنا الاطار (المقاوم )وليس (المساوم ) أليس كذلك ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك