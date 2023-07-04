المقالات

أكمال الدين واتمام النعمة ...


سعيد البدري ||

 

اعظَّمَ اللهُ تعالى بعض “أيامَه” التي اختصَّها دون غيرِها من الأيام تشريفاً لها وتأكيداً لاهمية ما خصها به من أحداث وقد نسبها لذاته جل وعلا وعبر عنها في محكم كتابه العزيز ب "أيام الله"  ، فاوردها في أياته وهو يخاطب نبيه موسى عليه السلام بقوله ( وذكرهم بأيام الله ) حيث جاء الأمر الالهي داعيا للتذكير بهذه الايام العظيمة والتعريف بما لها من الشرف والكرامة ، ما يعني  ضرورة شرح وتبيان اهميتها وما يرتبط بها وما يترتب عليها وهو امر يدعونا لأن نقف مطولا ونبحث في العلل من وراء هذا التخصيص والحث على التذكير وابقاء هذه الايام في الذاكرة الانسانية ..

في رزنامة الاحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه واله وسلم اواخر حياته الشريفة  نجد  جملة من هذه الاحداث الهامة التي مهدت لما بعدها وكونه عليه واله الصلاة والسلام الأمين المؤتمن على الشريعة والمعبر عنها نلاحظ بوضوح اصراره على رسم مسار واضح للامة وقد جاءت التأكيدات الالهية بنص القرأن الكريم  على اهمية تبليغ الرسالة الاهم وتمرير مضمونها بوضوح تام دون لبس او تأويل فكانت حجة الوداع وكان ما كان من التبليغ بعدها " يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ " وجاء ما بعد ذلك ليؤكد ما كان يخشى منه  " وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" 

 فكان يوم الغدير الذي يعد يوما من أيام الله المشهودة ويوم العهد المعهود في السموات والارض وأهم عيد أسلامي  كما تم توصيفه بعيد الله الاكبر ..

ان عيد الغدير وهو يوم تنصيب أمير المؤمنين علي ابي ابي طالب عليه السلام وليا و أماما يعد فتحا الهيا  " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا " فالنص على علي وتسميته و تعيينه بالكيفية التي حدثت في غدير خم لا يجعل مجالا للشك ،أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان مأمورا ومبلغا وبعد تمام الحدث ووقوعه بالامر المباشر أكد اهمية ما حدث بكونه اكمال للدين واتمام للنعمة فالوصاية امر عقلي والقيمومة على الدين بعد عهد النبي الذي صرح بقرب الرحيل كان يحتم ان تتجه الامة وفي حياته صلى الله عليه واله  لمن يخلفه ويؤدي عنه و يحرص اشد الحرص على اكمال طريق التبليغ ومواجهة التحديات وحفظ وحدة الامة وسلامة نهجها بالاخص بعد دخول الناس افواجا في الاسلام وعدم تحقق كل اهداف الدعوة النبوية الشريفة ولعل هذه الاسباب الموضوعية وغيرها كانت ضرورات لحفظ الدين بتمامه يوم التبليغ الاعظم والتنصيب الالهي الابلغ والاظهر ..

  ان عيد الغدير كان درسا للامة ومازال كذلك واحيائه فرض عين على كل مسلم مدرك لحقيقة ما يعنيه عيد الغدير كيوم من ايام الله العظيمة فما يحتويه من حجج وبراهين وادلة على الاحقية العلوية لوراثة النبي ،تلك الوراثة الايمانية لا النسبية يدعو لاداء الواجب تجاه هذا الامام المغتصب حقه ، المجهول قدره ،كما ان المسؤولية تمتد لتشمل التعريف به وبهذا اليوم الحق ودحض كل المدلسين والانقلابيين ممن تنكروا  لبيعته اماما وقائدا و مولى لكل مؤمن ومؤمنة..

الاحتفاء والمشاركة بأي صيغة كانت وبأي جهد خير يدفعنا للاجتهاد ويقودنا للبحث عن جدوى هذا الاحتفاء وفي هذا المجال ينبغي ان نرجع للامر الرباني المباشر بضرورة التذكير بأيام الله وما ينطوي عليه هذا التذكير من فوائد كبيرة ستسهم برسم مسار مغاير لما ارادته تلك الارادات الشريرة الدنيوية النزعة قبالة المسار الالهي الذي وعد بأنتصار ارادته ومشيئته  " يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " فالمشاركة بهذا التنوير انما هو انتصار لارادة الله وتحقيق لوعده فهنيئا لمن احيا واحتفى وانتصر وواصل طريق التبليغ وفضح اولئك الانقلابيين الظلمة واعلن الحجة الدامغة منتصرا لقيم العدالة والامانة سيرا على نهج النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم في تبليغ رسالات ربه وتبصير الامة بما لعلي عليه السلام من حق لن يسقط بالتقادم كما يزعم المبطلون ممن استحوذ عليهم الشيطان فبأووا بغضب منه لمخالفتهم صريح تعاليمه .

لذا فأن دعوة الاحتفال والاحتفاء والتعريف والتبصير وشرح المضامين ونشر الادلة والبراهين باعتبارها احياءا وتعظيما ليوم من ايام الله ( عيد الله الاكبر ) عيد الغدير الاغر وعلى مختلف الاصعدة والمستويات والمشاركة الجماعية بهذه المناسبة هي دعوة لله ودعوة لتنزيه رسوله ممن حاولوا نسب العصبية القبلية والانحياز النسبي له ونفي عصمته واتصاله بتعاليم السماء في نكرانهم ومخالفتهم  لتنصيبه عليا في غدير خم وقد ساقهم هذا النكران لاقصائه والتمرد على ما جاء به من الحق ، وهي دعوة مفتوحة لا تحتاج لتبيان بقدر الاحتياج للتذكير بها ..

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ..

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اغتيال آمال الناس خطيئة لا تغتفر
نظام البعث دمر التعليم والاخلاق
الكويت تجدد دعوة ايران لخنق العراق
الله تعالى يحب شكر الناس
عيد الله الاكبرعيد الغدير الاغر ..
خط النبوّة غدير الولاية..
أكمال الدين واتمام النعمة ...
ُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
من يستطع تأمين الغذاء ؟!
الحج..قراءة فنية واعلامية (6) لماذا ترك الإمام الحسين (ع) الحج؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك