المقالات

من يستطع تأمين الغذاء ؟!


عمر الناصر ||

 

اصبح العالم في وضع خطير بعد ان رأينا ازمة المناخ العالمي قد بدأت تطرق الابواب في فصل الصيف،وتذبذب الاطلاقات المائية القادمة من تركيا وانخفاض كبير في منسوب المياه من هناك، ونقص حاد في الخزين الاستراتيجي الذي اصبح اليوم اقل من ٧.٥ مليار متر مكعب ، وبوادر نشوب شبه ازمة مياه بين ايران وافغانستان قد تأخذ الى مديات اخرى اذا ما تذهب الجهات ذات العلاقة لاحتوائها ، لان اهمية المياه بأهمية النفط ورغم ذلك فإن الخلاف حول الحصص القادمة من نهر هلمند الاستراتيجي في أفغانستان ، قد فجًر النزاع بينهما كون طهران استشعرت بأن امنها وسلتها الغذائية قد تعرضت الى تهديد وجودي وجب عليها ان يكون لها تحرك استباقي لحل هذا الملف.

جفاف بحيرات الأسماك في جنوب ووسط العراق ،وتعرض الاراضي الزراعية الى التجريف وهجرة الفلاحين من الريف الى المدينة بسبب انحسار مناسيب المياه ، ادى الى تقهقر الزراعة التي ربما ستحرج الحكومة العراقية في الايام المقبلة اذا لم يتم تأمين مفردات البطاقة التموينية ، وخصوصاً اننا نرى اليوم بأن مياه دجلة والفرات قد وصل انخفاضها لان تكون مياه وبرك اسنة ،وقد نذهب الى استخدم قاع النهر للزراعة التي اصبحت ملاعب كرة قدم في بعض مناطق العاصمة التي يمر بها نهر دجلة ، بسبب فقدان الامل باطلاق تركيا للمياه ومعالجة ملف السياسة المائية التي هي على تماس مباشر مع ديمومة واستمرارية العيش الكريم والامن الغذائي،وضرورةالتفكير بايجاد طرق واليات جديدة ومختلفة للرفاهية الاقتصادية ، وبقاءها بعيدا جداً عن اي ازمات سياسية داخلية او خارجية قد تحدث تؤدي الى تقليل قيمة المواد التموينية التي هي اليوم العنصر الوحيد الذي يراهن على بقاءه المواطن العراقي.

 

انتهى ..

 

خارج النص/ ينبغي تحديث وادخال خطط واستراتيجيات جديدة لتعزيز قيمة غذاء المواطن.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اغتيال آمال الناس خطيئة لا تغتفر
نظام البعث دمر التعليم والاخلاق
الكويت تجدد دعوة ايران لخنق العراق
الله تعالى يحب شكر الناس
عيد الله الاكبرعيد الغدير الاغر ..
خط النبوّة غدير الولاية..
أكمال الدين واتمام النعمة ...
ُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
من يستطع تأمين الغذاء ؟!
الحج..قراءة فنية واعلامية (6) لماذا ترك الإمام الحسين (ع) الحج؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك