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الحج..قراءة فنية واعلامية (6) لماذا ترك الإمام الحسين (ع) الحج؟!


يوسف الكاتب ||

 

١.. خوف الإمام الحسين (ع) على المشروع الحسيني الذي كان يحمله ، لأنه هو القائل (خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة) لان الإمام حامل مهجته وباذلها في سبيل الإسلام

٢.. الحج عرفة ، فهو أراد ان يذكر الناس في الحج بان عليهم مواثيق وعهود يجب أن ينفذوها

٣.. اللعين يزيد أرسل مئات القتلة ليريقوا دم الإمام الحسين (ع) غيلة وغدرا في الكعبة 

٤.. باعتبار ان الإمام الحسين (ع) هو إمام معصوم وهو إمام زمانهم استخدم خروجه من الحج كوسيلة إعلامية حتى يعرفوا الحجاج الوافدين من كل مكان بان حكم يزيد (لعنة الله عليه وعلى آبائه) لا شرعية له وبجب الخروج عليه والتصدي له

٥.. أراد الإمام الحسين (ع) أن يعلم الناس الوافدين الى بيت الله بأن الحج علاقة جهادية قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

٦.. الحج كما نصت روايات أهل البيت (عليهم السلام) عرفة (ومعناه حضور الإمام المعصوم) لأننا ارتبطنا بهم من خلال مواثيق وعهود

ما هي أهم أعمال يزيد (لع)

خلال فترة حكم يزيد ابن معاوية (عليهم لعائن الله) هناك أعمال سوّدت وجه التاريخ والإنسانية ، منها :

١.. أقدم يزيد (الملعون) على قتل الإمام الحسين (ع) وأهل بيته والأطفال (لا يوم كيومك يا أبا عبد الله) ذبح وقتل وتشهير وعطش وسحق بالخيل وفصل الرؤوس عن الأجساد وسبي النساء ، والأطفال .

٢.. استباح مدينة النبي محمد (ص) لمدة ثلاثة أيام حيث تم بهذه الأيام قتل وذبح واغتصاب النساء .

٣.. ضرب الكعبة (بيت الله) بالمنجنيق واحتراقها وهدمها سنة ٦٤ هـ ، وفي شهر صفر .

٤.. أجهر بفسوقه وتمرده على الله وراح يمارس الزنا حتى مع المحارم من عائلته .

 

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الحج..قراءة فنية واعلامية (6) لماذا ترك الإمام الحسين (ع) الحج؟!
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