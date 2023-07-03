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الهدف هم الرجال. !!


د. محمد ابو النواعير ||

 

كان الكثير يعتقد (وانا منهم)، ان سبب افساد المجتمعات سيكون المرأة، لذا حث الغرب على حقوق المرأة، وحارب من اجل افسادها واخراجها من سترها.

ولكن تبين لي واضحا انه يراد لان يكون سبب فساد المشروع الالهي للبشرية والمجتمعات في المستقبل القريب هو الرجل، اتحدث عن كم هائل من الاطفال الذكور الذين سيتم تحويلهم الى اشباه نساء. !

فالهدف الرئيسي هو ضرب عالم الرجال، وليس عالم النساء. !

لماذا؟

لم اجد سببا مقنعا لسعار الغرب هذا في قضية التلاعب بنوع الجنس البشري، ومحاولة تحويل الرجال الى نساء، سوى قضية واحدة. !!!

تخيلوا ظهور الامام بعد جيل او جيلين،ماذا سيجد؟

ومن سيجند؟

خاصة واننا في الاسلام محرم لدينا تجنيد المرأة.

تخيلو حال عالم الرجال في زمن ظهور الامام عج، كيف سيكون. !!

ملاحظة: لم اقتنع ابدا بالنظرية التي طرحها ايدي كوهين، والتي تذهب الى ان السبب هو محاولة التقليل من عدد البشرية. !

 

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