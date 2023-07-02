المقالات

الحج ؛ قراءة فنية واعلامية(5) ليشهدوا منافع لهم


يوسف الكاتب ||

 

بيت الله الحرام (الكعبة) مكان مكرم يمنح الحاج الطمأنينة والإحساس بالأمان ويشعره بأنه قريب من الله سبحانه وتعالى .

تعود من زيارتك (الحج) كيوم ولدتك أمك خالٍ من الذنوب .

الامتناع في الحج عن الجدل لان الجدل يورث الشك  ، وأنت تريد أن تثبت الإيمان وتحصل على الأجر والثواب لتكون ممن يحبهم الله.

تكثر في موسم الحج بالخطى نحو المساجد .

الخشوع لاسيما في الوقوف في عرفة .

إقامة مؤتمرات عديدة عابديه اقتصادية اجتماعية إعلامية فنية رياضية إنسانية .

في الحج تحصل على الراحة رغم المشقة ، والابتعاد عن العقد النفسية .

الحج يجعلك تبتعد عن الاكتئاب .

الحج يعطيك طاقة ايجابية لأنه مشحون بالحركة تجاه عبادة الله .

الحج موسم يفعّل لك الذاكرة نحو الأفضل .

يساعد الحج لاسيما أثناء السعي والطواف للوقاية من مرض الكلى

الحج أجمل وافصل محطة لمناجاة الله والقرب منه

·        التلبية

معنى التلبية في اللغة العربية : هي الإجابة لطلب ذكر الله سبحانه وبصوت مرتفع .

التلبية هي : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك .

التلبية نشيد روحي ينطلق من روح الحاج يوصله الى خالقه بالكلمة والفعل والوجدان .

التلبية شعار الحاج الخالد مع سيده ومولاه وخالقه .

التلبية عهد وميثاق يربط الحاج مع خالقه بعدما يؤكد الحاج على الوحدانية .

التلبية هي نفي الشرك .. والحاج يوقّع هذا العقد مع الله (لا شريك لك لبيك)

ويقر الحاج ان الحمد وتمامه هو إليك يا الله ويا خالقي وبما بي من نعم فهي منك وحدك أنعمت بها عليّ لاسيما نعمة العبادة ومنها التوفيق الذي أنا فيه عندما توفّقت الى الحج .

ثم يختم الحاج بكلامه (لا شريك لك لبيك) ليوقّع عليه .. وأين يتم التوقيع ؟ في بيت الله الحرام (الكعبة) .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علي وكفى .. عجزت الاقلام وخجلت الصحف !!
المرجعية والقرآن..!
رسالة النبي صلى الله عليه وآله ومشروع الولاية
الغدير مهدوي الانتصار
الحج ؛ قراءة فنية واعلامية(5) ليشهدوا منافع لهم
الشباب والرياضة وشباب بلا رياضة
لست طائفيا لكني اتسائل..!
حوار بين شاعرين وشارعين..
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
هل للغدير صلة بزماننا؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك