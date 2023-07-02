الحج ؛ قراءة فنية واعلامية(5) ليشهدوا منافع لهم

يوسف الكاتب ||

بيت الله الحرام (الكعبة) مكان مكرم يمنح الحاج الطمأنينة والإحساس بالأمان ويشعره بأنه قريب من الله سبحانه وتعالى .

تعود من زيارتك (الحج) كيوم ولدتك أمك خالٍ من الذنوب .

الامتناع في الحج عن الجدل لان الجدل يورث الشك ، وأنت تريد أن تثبت الإيمان وتحصل على الأجر والثواب لتكون ممن يحبهم الله.

تكثر في موسم الحج بالخطى نحو المساجد .

الخشوع لاسيما في الوقوف في عرفة .

إقامة مؤتمرات عديدة عابديه اقتصادية اجتماعية إعلامية فنية رياضية إنسانية .

في الحج تحصل على الراحة رغم المشقة ، والابتعاد عن العقد النفسية .

الحج يجعلك تبتعد عن الاكتئاب .

الحج يعطيك طاقة ايجابية لأنه مشحون بالحركة تجاه عبادة الله .

الحج موسم يفعّل لك الذاكرة نحو الأفضل .

يساعد الحج لاسيما أثناء السعي والطواف للوقاية من مرض الكلى

الحج أجمل وافصل محطة لمناجاة الله والقرب منه

· التلبية

معنى التلبية في اللغة العربية : هي الإجابة لطلب ذكر الله سبحانه وبصوت مرتفع .

التلبية هي : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك .

التلبية نشيد روحي ينطلق من روح الحاج يوصله الى خالقه بالكلمة والفعل والوجدان .

التلبية شعار الحاج الخالد مع سيده ومولاه وخالقه .

التلبية عهد وميثاق يربط الحاج مع خالقه بعدما يؤكد الحاج على الوحدانية .

التلبية هي نفي الشرك .. والحاج يوقّع هذا العقد مع الله (لا شريك لك لبيك)

ويقر الحاج ان الحمد وتمامه هو إليك يا الله ويا خالقي وبما بي من نعم فهي منك وحدك أنعمت بها عليّ لاسيما نعمة العبادة ومنها التوفيق الذي أنا فيه عندما توفّقت الى الحج .

ثم يختم الحاج بكلامه (لا شريك لك لبيك) ليوقّع عليه .. وأين يتم التوقيع ؟ في بيت الله الحرام (الكعبة) .

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