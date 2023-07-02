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لست طائفيا لكني اتسائل..!


مانع الزاملي ||

 

المذاهب الاسلامية كلها فيها مسائل خلافية ,بمعنى الاختلاف في الحكم حول المسائل الفقهية والكلامية احيانا ، وربما وجدنا هذا الاختلاف حتى في المذهب الواحد وحسب رأي العلماء بحيث كل فقيه ربما يختلف مع الاخر ، وهناك مسائل وثوابت عقائدية لايمكن الاختلاف عليها ، نبوة الرسول صلى الله عليه وآليه وقداسته ، وقداسة الاماكن التي تقام بها شعائر الله ، والقرآن هو الدستور الذي على ضوءه والايمان به اصبحنا مسلمين ، فلا يوجد مسلم ينكر القران او يشك في قداسته ، وهذا لايختلف عليه لعدم وجود من يعتقد بعدم قدسية الاسلام ! وعندما حصل التجاوز على كتاب الله بالحرق من ملحد هبت جموع الموحدين في تظاهرات واحتجاجات تشجب وتدين هذا العمل المشين ، وخرج اتباع مذهب اهل البيت ( الشيعة ) حصرا بالتظاهر في كل محافظات العراق.  ولم نشاهد سنيا خرج متظاهرا او محتجا او منددا !! لافردا وللجماعة والرجل دين !  

وفي الدول التي تتعبد الله على منهاج المخالفين ( السنه ) في دول الخليج والعالم اجمع! لم نسمع او نقرأ دولة اسلامية سنية كالسعودية والامارات والكويت وقطر وباقي دول الخليج ، لم نسمع منهم حسيسا ولانجوى ! هل ان القران ليس كتابهم ؟ ام ان نظرتهم لحرق القران عمل عادي ولااشكال فيه؟ وان سكوتهم رسميا وشعبيا لامبرر له ولايدل على حكمة تقتضي هذا السكوت ، وان الاحتجاج واسماع اصوات المسلمين للعالم تعطي القضية بعدا كبيرا ، فعندما نقول ان الاساءة للقرآن اعتداء على مقدسات المليارين مسلم كيف يصح منا ! اذا المسلمين سكوت ! وهل الشيعة وحدهم معنيون بالدفاع عن الوطن وعن القران وعن الحدود وعن المقدسات ووو، هل الاخوة المذاهب الاسلامية الاخرى ليسوا اهل اسلام   ؟ ام انهم ينتظرون غيرهم يستشهد ويموت وهم يستثمروا الفوز كما حصل وفي حربنا مع Daedalusحيث استقر الاخوة في مصايف الاكراد على قاعدة ( اذهب انت وربك ) وهم يتنعمون بالراحة والسكينة ويدعون بن تسواهن  وابن فطومه   يموت لاجل استرجاع محافظاتهم ويعودوا ليصرحوا ان مليشيات طائفية سرقة ثلاجات ومبردات بيوتهم ! اهكذا هو الحق والانصاف ! اين العلماء السنه ؟ ممن يخافون   ؟ من ملك السويد ام من اسرائيل ام ممن ؟ اسئلة واستفهامات لابد ان نسمع لها جوابا ! اما الجلوس على التل طلبا للسلامة ليست الخطوة الصحيحة في وقت يهان به كلام الله ويحرق.

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