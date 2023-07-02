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ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم


الشييخ عبدالرضا البهادلي ||

 

📍مضت عدة ايام وانا لم اعلق على سب وشتم الجمهورية الإسلامية في احد ملاعب بغداد....؟.

لاني فعلا كنت اعيش الذهول والتعجب ..

اردت ان اكتب بهدوء ....؟.

📍هل من المعقول ان تسب ايران الإسلام ومن منطقة شيعية....؟.

وماذا فعلت ايران من قبيح حتى تسب وتشتم. ؟

هل ارسلت الاف الانتحاريين لقتل الشعب العراقي كما فعل ذلك بعض بلدان الجوار والذين يرحب بهم ؟...

الم تكن ايران مأوى المؤمنين والمجاهدين بعد ضيق عليهم البعث الصدامي الكافر الأرض بما رحبت...؟.

اليس هذه الدولة اسمها اكبر مراجع عصره وهو الامام الخميني، يقودها اليوم الولي الفقيه الامام الخامنئي حفظه الله...

الم تكن ايران الإسلام المدافع عن شيعة العراق والسند لهم .....؟

📍الم يكن العراق والمقدسات كانت قاب قوسين او أدنى من السقوط بيد داعش ووصلت الروح الحلقوم .

وتخلى الجميع أن يزودوا العراق بالسلاح. ؟.

من ارسل السلاح ...؟. 

من ارسل خيرة قادته واستشهدوا في العراق. ؟.

اليس ايران الإسلام ارسلت القادة والسلاح ....؟

📍لكن ما هون الخطب علي وانا اعيش الالم .

اني استذكرت الانبياء والاولياء والائمة على مر التاريخ والقرون .....

وجدتهم قد ظلموا من اقوامهم مع انهم جاءوا بالخير لهم ، بل وتم قتلهم ....

📍انه العمى والجهل والتخلف والضلال والحمق هو الذي يصل بالانسان انه يقاتل ويقتل من يريد له الخير ، ويقدر ويحترم من يريد به الشر....

📍اذن لا نستغرب عند ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه عندما يقول له بعضهم ارجع يا بن فاطمة لا حاجة لنا فيك.......؟.

📍ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بحق محمد وال محمد يا ارحم الراحمين......

 

الواح طينية، الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي، القادة والسلاح

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