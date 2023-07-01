المقالات

لا عزاء لليبراليين..!


جمعة العطواني ||

 

مركز افق للدراسات والتحليل السياسي

السبت 1/ 7/ 2023

 

بعد سقوط نظام البعث تيقن الليبراليون ان المجتمع العراقي مجمتع ملتزم بدينه وقيمه الاجتماعية، فحاولوا احتواءه والنفوذ اليه بكلمات منمقة وجميلة مثل( الحرية)، و(المساواة) و( التحضر)، وغيرها كطريقة للوصول الى اهدافهم السياسية والايدلويجية .

بمعنى اخر ان الليبراليين اضمروا حقيقة النظرية الليبرالية في بعدها الفلسفي المبنية على تحرر الانسان من كل قيود تعيق حركته وارادته والتحرر الكامل لغريزته ، وبما ان المجتمع الغربي متحرر من كل قيود، لانه لا توجد لديهم قيم اجتماعية كاللتي لدينا، ولا قيم دينية تنظم سلوكهم في المجتمع، لان المجتمع مفهوم لا معنى له في النظرية الليبرالية، على اعتبار ان مركز الوجود الانساني هو الفرد وليس المجتمع، فلم يجدوا صعوبة في تطبيق الليبرالية سياسيا وثقافيا وفكريا.

اليوم بعد ان كشف الغرب عن حقيقة الليبرالية المبنية على اساس انتهاك كل قيم الانسان، فضلا عن قيم الانسان المسلم، ونشر قوانين تتعارض مع فطرة الانسان وناموسه، وبداوا بنشر الانحطاط الاخلاقي بين المجتمعات الاسلامية من امثال تشريع قانون ( اللواط) و(السحاق) و (التحول الجنسي) مدعومة بتشريعات وقوانين تحمي هؤلاء تحت مسمى(الجندر)، واعادة هيكلة المجتمعات على اساس الجنس البشري، ليس ذكورا واناثا فحسب، بل الى ذكور، واناث، و( مثلية)، و( متحولين جنسيا).

هذه شرائح المجتمع المراد احترامها في المجتمعات( الليبرالية)، وتشريع القوانين لاجلها، وحماية هذه المجتمعات بشكل متساو.

اشفق كثيرا على بعض الليبراليين العراقيين وهم في حيرة من امرهم، فهم بين الليبرالية التي لا زالوا يعيشون في سكراتها، وبين الواقع الذي كشف عن حقيقة هذه الليبرالية التي يرفضها كل من له ادنى انتماء الى فطرته كانسان، او انتماء لدينه كمسلم، لهذا قال بعضهم (ان تراجع الليبرالية ليس لعموم الليبرالية، وانما الى النسخة الغربية المعاصرة منها).

كم اشفق على هؤلاء وهم يعيشون حيرة الفكر والضلال، وهل هناك نسخة غير النسخة الليبرالية الغربية ( الام)؟.

ان ما ا فرزته الليبرالية المعاصرة( الام)، انما تمثل جذورها الحقيقة التي اوجدها كبار المنطرين والمفكرين لها منذ المواجهة بينهم وبين رجال الكنيسة، فهم ضد كل ما هو دين وتشريعات تتعارض مع غريزة وشهوة الانسان، فلا وجود لشي اسمه( الموجد للوجود)، وان كان هناك شيء بهذا المعنى فانه اوجد الوجود وانتهى دوره، يبقى الانسان بكل حمولاته الغريزية والنفعية والانانية هو محور الوجود، فما يقوله هذا الانسان هو الحق وان تعارض مع فطرة الانسان، وما يرفضه الانسان فهو مرفوض وان كان يتسق مع فطرته ودينه.

حرق القران حرية شخصية .

الاساءة الى الرسول الاعظم حرية تعبير.

انتهاك قيم الانسان حق طبيعي .

كل هذه تعبر عن حقيقة الليبرالية وليس سلوكا شخصيا لهذا او ذاك من المنحرفين .

لا ينبغي لليبراليين العراقيين ان يكونوا اكثر ليبرالية من (بايدن ) وهو يتباهى امام العالم بان امريكا( دولة اللواط).

هذه قيم الليبرالية فمن شاء فليؤمن بها ومن شاء فليكفر بها.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مواريث ورسالة ورسول
اوربا الشاذة تفقد مكانتها الحضارية !!
القرآن ليس إرهابي يحرض لإزهاق الارواح.. إنما قرآن الرحمة والسلام..
لا عزاء لليبراليين..!
المسافة الفاصلة بين النقد والاحباط.
المسلمون اول من احرق القرآن....!
ما الفرق بين من جاهد نفسه وقتلها من العيوب وبين من اعتدى ؟!
شكرٌ وامتنان معبّقٌ بأريج الكعبة..
السيد السيستاني.. حكمة وتوقيت القرار الرادع.
عيد الولاية وكمال الدين...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك