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الامة الاسلامية معلولة الجسم ، ومصابة بهشاشة العظام .


عباس الاعرجي ||

 

إيران الجمهورية الإسلامية خارج قوس ، وهي في أتم العافية والمعافاة ، ولكن اليد الواحدة لا تصفق كما يقول المثل ، ولولا خشيت الدول من قوتها وهيبتها ، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسم الله كَثِيراً } .

هذا أولاً .

وثانياً : سلوان أو غيره ، وكل من  يعتدي ويتطاول على حرمة المقدسات الاسلامية ، يجب الاستنكار والتنديد به وشجبه وعقابه ، نقطة راس سطر .

وهذه الفقرة لا نقاش فيها ، ولا هي من الذين يحبون الثرثرة والظهور الاعلامي .

لكنّ حديثي وملاحظتي حول مظاهرات اليوم .

هو  ....

اولا : هذه ليست اول مرة يساء بها الى حرمة مقدساتنا ، ولولا الضعف والوهن والاسترخاء وفتور الهمة ، الذي أصاب جسد الامة الاسلامية ،  لما تجرأت السويد وغيرها من الدول ، على حرق أقدس كتاب في هذا الكون ، بل ويعتبر الثابت الوحيد في عالم الوجود .

ولذلك باتت من الامور المسلّمة عند دول الغرب والشرق ، أنّ الامة الاسلامية بدولها ، أمة هزيلة مستباحة طفيلية ، لا تملك سلاح الردع الاستراتيجي ، فهي بالتالي سهلة الاختراق ومن الجميع .

والطامة الكبرى أنّ مثل هكذا تجاوز ، تبدأ فيه المزايدات والاعلانات وإستغلال الحدث أيّما إستغلال ،  وتنتفع الاحزاب ويخسر المواطن الفقير .

ثانياً : علامَ هذا الحماس والبكاء الكذوب ، وأنتم ونحن نحرق في اليوم الواحد آلاف النسخ في قلوب الفقراء والمساكين واليتامى .

ثالثاً : اليوم سلوان حرق القرآن طيب ، وهنا أنا أتسائل ، أين عليّة القوم وأين حسيسهم ، ولماذا نراهم في العزائم ولم نراهم في المآتم .

رابعاً : أشد أنواع الحروق التي يعاني منها القران الكريم ، هو عدم العمل بمضامين آياته ، من الذين تربطهم به صلة القرابة والرحم .

خامساً : العوز والفقر والاهمال والتهميش والإقصاء والاستبداد ، تعتبر معامل لتفريخ الآلاف من مثل سلوان وعلوان وعطوان .

وأخيراً  ... الامر يحتاج الى { وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } .

وكذلك الى تخطيط وتنظيم وتدبير ، لا الى إنفعالات آنية تنتهي بعد إدبار النهار .

 

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