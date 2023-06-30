المقالات

رحلة عشق، أصلها عرفات..


كوثر العزاوي ||

 

جوارحٌ تنافِسُ الجوانح، في أروع مارثون للأرواح شهِدهُ صعيد عرفات

لتعرِف هناك ذاتك، فهو يومُ الصُّلح  يوم الحُبّ والقُرب، وفي كُلّ لحظةٍ منه تجديد يفوق تعبير الكلام، قلبٌ سَجَدَ وعقلٌ وَجَد، وروحٌ سَمَت وارتوت!! فالكلّ حتمًا كان حريصًا غيورًا أن لايجعل الشمس تغيب دون أن يأخذَ نصيبهُ من السموّ والسكينة، وهي تتغشّى روحهُ في لحظة انقطاع فيخرُّ ساجدًا واجدًا مناهُ في القرب والوصول، ثم يزدلِفُ بعدها واقِفًا شطرًا من الليل شاكرًا، فيكرُّ قاصِدًا مِنى وكل المُنى في مِنى وقد تسلّحَ بحصيّاتٍ يرمي بها عقباتٍ ثلاث طالما حالت بينه وبين مولاه الحبيب وفرّقت بينهما في محطاتٍ من العمر، بين غفلة وهوى، وحب للذات والدنيا، فأي انتقامٍ ياترى سيكون والعمر يحدو مؤذِنًا بنفاد، فتراه يشقّ البحر البشري غير آبِهٍ حتى يتمكّن من قذف شيطانه ولسان حاله يقول: إبليس والدنيا ونفسي والهوى..كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاتفًا الله اكبر، مسددًا الرمية الاولى وكأنّ عقله بل كلّه يضرب الشيطان الأكبر حتى الحصيّة السابعة على أمل الرجوع لثلاث ليالٍ سويًا، راجيًا بذلك الخلاص والكمال في لحظة إخلاص وعهد جديد!!

وفي الطريق إلى مِنى حيث المبيت هناك ممتثِلًا لأمرِ مولاه على أمل الرجوع متطهِرًا إلى بيت ربّ العزة والجلال، ومعبوده الواحد الأحد، فيؤذَنَ له بالدخول مؤتزرًا كفنهُ ملبيًا معترفًا مقرّا: إلهي أنتَ الكبير وأنا الصغير الحقير الذليل، بل الدنيا ومافيها حقيرة صغيرة، وأنت اهل الكبرياء والعظمة كما يليق بك، وها أنا عند بابك ذليلٌ، فمنك مايليق بكرمك ومنّي مايليق بلؤمي، فأذَنْ لي بالدخول وكنْ لي ومعي في قابل أيام عمري، فكن سَمعي مع سمعي، وبصري مع بصري، وامنُن على قلبي أن لايحيد عن صراطك الأقوم، وأن لا يتولّى، ولايولّي حين تتولّى القلوب وتُولّي مُدبِرة ، وحين تفتُرُ النفوس وتخورُ العزائم وتصعُفُ الهِمم، بل لتبقى رحلة الحب مع من أُحِب، ماضيةً نحوك في كل حين، وقلبي صادحًا أبدًا " إلهي.."ماذا وجد من فقدك، وماذا فقدَ مَن وجدك" وعند حلول يوم العيد يبقى كل جزء من كيان العبد ممتنًّا لله شاكرًا لأنعمه، حيث اصطفاهُ لاستضافته، والحمد لله على نعمة الإسلام دينِ الفطرة، سيما عندما تفيق من سُباتها، وكل ما وهبتَ يامولاي وأعطيتَ، هي نِعمٌ تُسربِلُني في العيد شكرًا وسكينة،  كما أنها قوة تمدُّني بالصبر والثبات  ومواصلة الدرب في سعي مستمر مكلل باليقين غير مكترِثٍ لشدة الكدح وأنماط البشر، حتى يأذن الله  لأمره الموعود ليروي ظمأنا من زمزم المهدي يوم ظهوره والفرج، فذلك الفرح بأسمى معانيه، فرح الأمة الإسلامية جمعاء، إذ حققت ما تصبو إليه في ظل القائد الأقدس وأمير حجّنا في كل عام، قال الله تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَِ} يونس٥٨

 

من جوار بيت الله الحرام

١١ذي الحجة ١٤٤٤هج

 ٣٠-٦-٢٠٢٣م

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القران هويتي وكتابي
حرب القرآن حرب الالف سنة
معوقات بناء دولة قوية
الامة الاسلامية معلولة الجسم ، ومصابة بهشاشة العظام .
مملكة السويد..غلطة الشاطر بالف..!
رحلة عشق، أصلها عرفات..
إحراق القرآن الكريم سياسة البابوية تجاه الإسلام
سياسي يحرق القرأن يومياً !!
الغدير بيعة الإمام المهدي عليه السلام
في ذكرى الاستقلال..نضال الشعب العراقي بين احتلالين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك