ثقافة أمريكا تهدد مستقبل أطفالنا

حسين احمد الحسيني ||

قالت المديرة التنفيذية لشركة ديزني بشكل صريح أن هدفها في نهاية العام هو أن يكون نصف الشخصيات الكرتونية -على الأقل- في أفلام ديزني هي شخصيات تمثل مجتمع الشواذ بكامل أطيافه،

من شواذ وشاذات وعابري الجنس وغير محددي الهوية الجنسية ومتعددي الميول ... إلخ.

مع أن يتزامن ذلك مع تحول جنس بعض الشخصيات المشهورة أو تغير ميولهم الجنسية وتقديمهم للمتابعين بصورة جديدة.

التطبيع مع الشذوذ في برامج الأطفال قائم على قدم وساق وفي تسارع خطير!

ولا زال البعض يرانا متزمتين ومتشددين في هذا الأمر!

يا إخواني و أخواتي التلفاز في البيت =

أداة لمسخ الأفكار والعقائد،

وهو أسوأ من احتلال أمريكا وإسرائيل لبلاد المسلمين،

فالاحتلال بيّن وواضح وممكن مقاومته بالاساليب العسكرية ،

لكن هؤلاء يتسللون إلى داخل بيتك دون أن تشعر،

ويعبثون بطفلك دون أن تدري،

ويكبر ابنك وهو لا يرى بكل ما هو فاسد أي شذوذ أو خطأ،

فكثرة الطرق على سمعه وبصره بالتطبيع معها أورثته الألفة معها، فصار مجبولا عليها،

فمُسخت فطرته وتشوهت طبيعته!

كما ونبعث رسالة الئ السياسيين وبالاخص الشرفاء ان يقلصوا من حركة السفارة الأمريكيّة ودورها الخبيث والخطير في العراق، في نشر الإلحاد والفساد والإباحيّة والشذوذ الجنسيّ وآخرها الجندرة.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

والله المستعان

2023-6-26

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