امريكا اولا في الكذب وفن صناعته

سامي جواد كاظم

دائما يطلعنا الاعلام على استطلاعات وتسلسل الدول مثلا حول الاكثر فسادا والاكثر سعادة والاقوى عسكريا والاغنى ماليا والاكثر اجراما وافضل جواز سفر والاكثر باستقبال السياحة ، ولو اجري استطلاع عن اكذب دولة في العالم او متخصصة في صناعة الاكاذيب فلم يتخطى احد امريكا ( البيت الابيض ووسائل اعلامهم ) لا ينافسهم احد في صناعة الاكاذيب .

هذا الكلام ليس عن فراغ بل مجموعة احداث تجعل المواطن في كل العالم يسال عنها ولا احد يجهل اليوم بعد عشرين سنة من حرب امريكا على العراق بان امريكا كانت تكذب بخصوص اسلحة الدمار الشامل وقد اعترف بذلك من هم ضمن دائرة صنع القرار في البيت الابيض وقد اخفى مجلس الامن تقاريره الخاصة عن العراق ولا يحق لاحد ان يطلع عليها .

امريكا التي ادعت في حرب الخليج الثانية ان لها قدرة على معرفة مافي القصر الجمهوري في بغداد هذه الدولة تعرضت الى تفجيرات ايلول ، وهذه التفجيرات اما ضعف امريكا وانها تكذب واما خيانتها لشعبها اي بتدبير بوش الابن لكي يبرر حروبه ومن يخون يكذب وقد اثار استهجان بعض الامريكين حدث ايلول وشككوا في الرواية التي اذاعتها وسائل اعلامهم ، هذه الدولة التي تتحدث عن الحرية كذبا والحرية المتاحة في بلدهم هي حرية الجنس والخمر والمخدرات والمثلية والاجهاض والتمييز العنصري ( جورج فلويد ) وتجارة الاسلحة ولو تحدث شخص ما عن اكاذيبهم يعتقل وهذا ما ذكره كينيون غيبسون في كتابه اوكار الشر الصادر سنة 2004 عن الدار العربية للعلوم ذكر في ص 166 تم اعتقال عدد من الاشخاص لمجرد انهم ابدوا مقدارا بسيطا من المعارضة ـلرواية احداث سبتمبر ـ لمجرد التندر والتنكيت عليهم ، واما على مستوى العالم بمجرد ان شككت فرنسا برواية البيت الابيض عن تلك الاحداث اعتبروها ضمن الدول المعادية لامريكا .

الجندي الامريكي الذي قال لبوش انك تكذب وقتلت العراقيين تم اخراجه من القاعة ومن بعدها ما هو مصيره ؟ الله العالم هذا لانه قال بوش يكذب .

اليوم ومع تطور اجهزة الاتصالات فهل يصعب على امريكا ان تمنتج افلاما عن قوتها او تنكل بالاخرين ، فالغواصات العملاقة الحربية والنووية التي تتحدث عنها عجزت عن صناعة غواصة لخمسة اشخاص متينة ( تايتان) والتي غرقت وغرق معها خمسة اثرياء والله العالم هل الخبر صحيح ؟ الا يمكن ان يكون الخمسة مستهدفين من البيت الابيض وتم تصفيتهم ؟

القنبلة النووية هذا السلاح الفتاك والذي استخدم لمرة واحدة في العالم من قبل امريكا ، ونقول لامريكا هل القنبلة دفاعية ام هجومية ؟ طبقا لاستخدامهم لها فانها دفاعية ، وهنا من من دول العالم تامن الدول التي تملك النووي ؟ الا يحق لايران ان تصنع القنبلة بالرغم من تحريم صناعتها من قبل السيد الخامنئي بل الا تعتبر ايران مستهدفة من امريكا والصهاينة ؟ ومن يمنح الضمانة لايران بعدم الاستهداف ؟ فهل يعقل ان يضمن المجرم الامان ؟ قد يكون اليوم الامر معقول في ظل النظام العالمي المتهرئ والمستهتر فالدول التي تخرج من العباءة الامريكية تكون مستهدفة من قبلها وهي التي حاولت جاهدة قلب النظام على كاسترو ومن اكاذيبها انها فتحت باب الهجرة للكوبيين الراغبين بالعمل في امريكا فهيا لهم كاسترو السفن لنقلهم الى امريكا ولما هاجر عدد منهم لم تستقبلهم امريكا وكذبت عليهم وتورطت .

اذا ارادت الـ سي اي ايه ان تنتج افلاما عن نوعية الاسلحة التي تصنعها او غزو الفضاء لتروع العالم بها فهل هنالك من رادع لهم وهل هنالك من مكذب لهم ؟

في ستينيات القرن الماضي تحدثوا عن الصحون الطائرة وقد شغلت العالم اليوم في حينها وفي كتاب حروب العقل تاليف ماري د. جونز و ماري فلاكسمان اصدار مؤسسة العبيكان ذكروا هذه الاكذوبة التي كان لها غايات سيئة . بل وذكروا الكثير من صناعة الاكاذيب باستخدام الاعلام والاعلان

اليوم الاعلام سيد القرار تقوم امريكا بنشر اخبار كاذبة لمعرفة ردود الافعال فان كانت قوية غيرت الكذبة وان لم يتفاعل معها العالم حولت الاكاذيب الى واقع فعلا .

تخيلوا ان عائلة بوش ومن على شاكلتهم اعضاء في نادي الغولف او البيسبول شعاره جمجمة وعظمتين ( اوكار الشر تاليف كينيون غيبسون ) هذا الشعار اليس شعار القراصنة ؟

بوش الابن اتصل بالمالكي لكي يعاتبه بانه لم يستطع تحسين صورة امريكا في العراق وحاولت قناة الحرة جاهدة ذلك واعترفوا بفشلهم فالمشكلة ليس العراق بل العالم هل يحمل صورة حسنة عن امريكا ؟

كتبت عن ان القاعدة تمولها امريكا بالسلاح وظهرت مقاطع فديوية تظهر افراد القاعدة يحملون اسلحة امريكية فجاءني الرد من الخارجية الامريكية بان القاعدة تمكنت من السطو على شاحنتين للاسلحة الامريكية في افغانستان وانا اكذب وهذا الرد يكفي للحكم على من يكذب ( المقال والرد في وكالة براثا)