حسن الخلق رأس كل بر..

حوراء علي الحميداوي ||

أصبحت الاخلاق هي الصفة التي تميز المجتمعات الراقية والمتحضرة وقد قيل قديما عندما توجد الأخلاق فنه ستجد الحضارة والرقي والتقدم وجعل أمرنا الله تعالى بحسن الخلق وأوصي النبي الكريم بحسن الخلق وكان من صميم دعوة الإسلام الحفاظ على حسن الخلق فهذا يعني إن مفهوم الأخلاق موجود من قديم الزمان وراسخ في مبادئنا منذ بداية الخليقة وقبل ظهور النبوة فجاءت الأديان كلها توصي بحسن الخلق والعمل بها وجاءت جميع الأديان لتكمل مكارم الأخلاق حتى جاء الإسلام والبسها ثوب الجمال وجعلها في أبهى صورة وحسن الخلق هي حالة إنسانية يحاول الكثير من الأشخاص التحلي بها للحصول علي صفات الكمال وتعرف دائما أن الأخلاق ترفع من درجة الإنسان عند رب العباد سبحانه وتعالى جل شأنه وتضع له مكانه عند الناس.

قال رسول الله صلى الله عليه وال وسلم:”إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخْلاقِ”، يوضح هذا الحديث الشريف فإن من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إتمام مكارم الأخلاق، وهو ما يبين أهمية الأخلاق في الإسلام وانه من الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، والأخلاق تعتبر من التعاملات التي يتم من خلالها بناء الأحكام في الدين، وهي الوسيلة التي تم من خلالها نشر الدين الإسلامي، وكانت الأخلاق واضحة في كافة التعاملات مع المسلمين أو غير المسلمين،

كما أن الأخلاق من ابرز الأشياء التي يمكن أن تظهر على صاحبها في التعامل مع الأخرين، لذلك عظم الدين الإسلامي أصحاب الخلق الحسنة ولم تكن مجرد سلوك فحسب ولكنها من العبادات التي يحصل المؤمن على أجر عليها، الأخلاق هي أساس الخير والبركة بين الناس يوم القيامة، والأخلاق من الأسس التي تؤدي إلى بقاء وتطور الأمم، وتكون مصدر لنشر المودة وإزالة العداوة.

الأخلاق من أقوى الأسلحة التي يمكن من خلالها نشر الدعوة الإسلامية في بقاع الأرض،

الأخلاق هي من السبل التي جعلها الله للتنافس بين العباد، والتي تجعل بينهم مفاضلة، قال رسول الله صلى الله عليه وال وسلم (انَّ أحبَّكم إليَّ وأقربَكم منِّي في الآخرةِ محاسنُكم أخلاقًا وإنَّ أبغضَكم إليَّ وأبعدَكم منِّي في الآخرةِ أساوِئُكم أخلاقًا الثَّرثارونَ المُتَفْيهِقونَ المُتشدِّقونَ)

الأخلاق من أكثر الأشياء التي يؤجر عليها الإنسان من أعماله وتكون ذات قيمة ووزن في ميزان المؤمن.

وفي الختام، أود أن أوضح ان الأخلاق مثل الثمار لا بد من الحفاظ عليها في بيئة سليمة تنمو وترتقي بها ولا تجور عليها أو تكون السبب في إفسادها.

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