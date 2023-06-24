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في سطور فهمي لقضية فاغنر وبوتين


مانع الزاملي ||

 

بوتين بحاجة لمخرج لانهاء الحرب دون ان يسبب له حرج داخلي وخارجي وكان بحاجة لسيناريو لانهاء الحرب في اوكرانيا التي بدت حرب استنزاف  مدمردون ان تحقق اي من اهدافها ، فكان سيناريو فاغنر وقائدها المقرب جدا من بوتين والذي حصل هو انتهاء الازمة  وانسحاب قوات فاغنر لقواعدها ،وسيليها مواقف وقرارات تعجل من نهاية حرب اوكرانيا وهذا هو الحلم الروسي بقيادة الرجل الغامض بوتين هذا ما افهمه من الحدث الذي دام 24 ساعه لينتهي بهذه البساطه ،

 

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