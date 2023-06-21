الهجوم المضاد هل سيفتح ابواب جهنم 

عباس الزيدي ||

كثر الحديث والدعاية الغربية حول الهجوم المضاد المرتقب في اوكرانيا الذي يجري التحضير له منذ قرابة نصف سنة •

وحتى هذه اللحظة تم تزويد الحيش الاوكراني بالعديد من وسائط المعركة المختلفة من اسلحة برية وجوية واخرى ساندة غير تقليدية والجميع ينتظر ساعة الصفر •

ويبدوا من عملية الاستحضارات الكبيرة والعميقة والمناورات والتحركات السياسية انالهجوم لايقتصر على ميدان واحد او على ساحة المعركة في اوكرانيا فقط وذو ابعاد كبيرة •

الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الامريكي الى الصين والتي سبقتها زيارة رئيس جمهورية ايران الى امريكا اللاتينية وفوز اوردغان بولاية جديدة وماحصل في غرب آسيا خصوصا من هيستيريا واضحة للكيان الصهيوني وخفض التوتر والتصعيد في منطقة الخليج الفارسي بين دول المنطقة وايران (والذي نعتبره ترتيب اوراق لغرض الحصول على بطاقة الامان لما يحصل في قادم الايام ) وغيرها من التحركات والأحداث على صعيد المنطقة والعالم تثير الريبة •

ان ترتيب القطع المبعثرة اعلاه يكشف عن السيناريو التالي ....

1_ ان الهجوم بات قريبا وبمشاركة فعلية على الارض من قبل قوات الناتو وليس من قبل الجيش الاوكراني

2_ سيكون الهجوم على شكل صفحات تبداء الصفحة الاولى منه وبشكل واسع وسريع على جزيرة القرم ويهدف ذلك الى غلق البحر الاسود امام القوات الروسية بالكامل واحراج و الضغط على تركيا فيما بعد •

عملية استهداف القرم ستسخدم فيها ذات الخطة العسكرية الاي استخدمتها قوات الحلفاء في معركة النورماندي التي حصلت في الحرب العالمية الثانية

3_ الصفحة الثانية تنطلق فيها قوات الناتو باتجاه المناطق الاوكرانية التي حررتها روسيا حتى تكون على مقربة من الحدود الروسية تحاول فيها اختراق الحدود وقطع طرق الاتصال والامداد مابينها وبين قطعاتها المندفعة في العمق او المناطق الاوكرانية

وستعتمد في ذلك على غطاء جوي كثيف مع استخدام صواريخ تكتيكية غير تقليدية على امل اسر اعداد غير قليلة من الجيش الروسي

4_ يحصل ذلك بعد تامين راس جسر بري على الاراضي الروسية القريبة من جزيرة القرم

5_ من خلال ذلك الهجوم تحاول الولايات المتحدة حسم المعركة واستسلام روسبا التي لا تملك خيار اخر سوى الدفاع عن وجودها ولو تطلب الامر الى رفع مستوى التصعيد نحو الخيار النووي

6_ يتزامن ذلك الهجوم بتصعيد خطير في منطقة الشرق الاوسط

من خلال توجيه ضربة امريكية اسرائيلية مشتركة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية

مع اندفاع عناصر تخريب وتنظيمات ارهابية مسلحة تحاول النفاذ الى العمق الإيراني من المناطق التالية

أ_ شمال العراق

ب_أذربيجان

ج_ افغانستان

7_ تحاول الولايات المتحدة قدر المستطاع التحكم بقواعد الاشتباك وضمان عدم انخراط منطقة الخليج( خزان الطاقة الكبير ) او اخراجها من ردود الافعال الايرانية العنيفة

8_ من المتوقع ايضا سيصاحب ذلك تصعيد داعشي مدعوم امريكيا في العراق وسوريا مع اولوية لحركة قوات الاحتلال الامريكي في سوريا مع قوات قسد على ان تتجنب قدر المستطاع الاحتكاك مع القوات الروسية هناك خلاف القوات الايرانية التي سوف تتعرض في سوريا الى ضربات متعددة تحاول فيها كل من اسرائيل وامريكا اخراج القوات الايرانية بالكامل من سوريا

9_ في تحرك سريع وفوري سوف وعير اساطيلها ستتموضع قوات امريكية في ميناء بورتسودان في ظل الاحداث الحالية لحسابات من أهمها السيطرة على البحرين الابيض المتوسط والاحمر وتامين مينء ايلات والسيطرة على قناة السويس ومضيق باب المندب وبذلك تضمن تحجيم البحرية الروسية في المنطقة والصينية فيما بعد عن طريق قواعدها وخصوصا افريكوم

10_ هذا السيناريو المرتقب وحسب التقكير الامريكي كفيل ببقائها قطب عالمي اوحد وتعيد سيطرتها بالكامل على غرب اسيا •

الجميع ينتظر الهجوم المضاد

فانتظروا اني معكم من المنتظرين