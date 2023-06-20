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بناء الصغار خير من ترميم الكبار ..


 عبير الجنيد ||

 

في الوقت الذي لم يقتنع الكثير من الأسر بالمراكز الصيفيه ولكن هل كان لديهم البديل على حماية أولادهم وأن لا يضيع وقتهم الثمين ، فالذي يجب علينا أن ندرك ماهي الخطورة المحدقة بأبنائنا من الثقافات الدخيلة،  والتحضر الغربي ، والتفسخ الاخلاقي وفقدان الأسر السيطرة على أبنائهم ، المراكز الصيفيه هيا تحصين لأطفالنا من الغزو الفكري والثقافي ، وأن لايضيع وقتهم دون فائدة ، وأن يتوجهوا بتوجه إيماني ، تربوي، ومعرفي مستمدة من القيم والمبادئ القرآنية لإعداد جيل واعي جيل يسعى لبناء أمة ، جيل يعتمد في علمه وعلومه على القران الكريم ، 

فعندما تبني الأجيال فإنك تبني اساس قوي للمجتمع ، كما كان يؤكد السيد القائد لأكثر من عام بإن الهدف الرئيسي للمراكز الصيفية هو بناء حضارة إسلامية ، وبأن الارتباط بالقران كمصدر للوعي والنور والهداية يعتبر مرحلة للتحرر من التبعية الثقافية والفكرية ..

فترسيخ هذه القيم في نفوس الأجيال يقيهم من التأثر بالباطل والثقافات المغلوطة ،

فالمراكز الصيفيه كانت أساسية في رد جانب كبير من مخطط اليهود عليهم وإنقاذهم من التجهيل والتضليل والتمييع والإفساد والاستقطاب فلقد كانت حصن للوعي في ظل نور الله تعالى ، وكانت مصدر كبير لهم في تنمية الأخلاق الفاضلة ، والمبادئ القيمه ، وأفضل مكان لصقل شخصية أبنائنا وإخراج مواهبهم وقدراتهم .

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