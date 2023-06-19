المقالات

إيران ومصر من بحاجة من ؟!


صالح لفتة الحجيمي ||

 

منذ سقوط نظام الشاه وايواء أنور السادات لشاه إيران السابق رضا بهلوي لم تكن العلاقات الإيرانية المصرية على ما يرام ووصلت عقب مقتل السادات إلى القطيعة التامة ثم حاولت الدولتان تجديد العلاقات الدبلوماسية وفي فترة حكم الإخوان المسلمين ورئاسة محمد مرسي لمصر زار الرئيس الإيراني في حينه أحمدي نجاد مصر لكن لم تستطع تلك الزيارة تقريب الدولتين ببساطة لأن مصر وقرار تطبيع العلاقات مع إيران من عدمه ليس بيدها بل تنتظر إشارات من دول عدة تنتظر الموافقة الأمريكية والموقف الخليجي والتصريحات الإسرائيلية حتى تقدم على هكذا خطوة من شأنها ان تغيير الكثير وهذا هو الواقع خصوصاً بعد تولي السيسي رئاسة مصر والذي جاء بدعم ومباركة سعودية إماراتية.

الان بعد تقارب إيران مع دول الخليج أحد العوائق التي تمنع مصر وإجراء محادثات سرية بين إيران وأمريكا في سلطنة عمان حسب الوكالات العالمية والإشارات عن إفراج أمريكا لجزء من الأموال الإيرانية المجمدة والتوقعات لقرب التوصل لاتفاق نووي جديد والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها جمهورية مصر العربية عززت الحاجة لإجراء حوارات وإزالة الخلافات بين الدولتين المهمتين إيران ومصر لكن السؤال المهم في كل هذا أيهما بحاجة الآخر

لنبدأ من إيران

إذ تستفيد الجمهورية الإسلامية في تعديل صورتها كدولة في عداء مع محيطها الإقليمي العربي والإسلامي وكسر العزلة الدولية التي صنعها الإعلام المعادي التابع لأمريكا وإسرائيل لما تتمتع به مصر من تأثير فكري وثقافي على دول العالم العربي ولديها أهم مرجعية دينية للعالم الإسلامي السني بعد الديار المقدسة وتحسن العلاقة مع مصر يعني تحسنها مع بقية الدول .

ايضاً ستكون مصر سوق كبيرة للمنتجات الإيرانية الرخيصة الثمن والعالية الجودة والسوق المصرية بحكم موقعها الجغرافي يمكن أن تصل بالمنتجات الإيرانية إلى دول أخرى في القارة الأفريقية وبالتالي تنشيط سوق الصادرات الإيرانية.

المصالحة الإيرانية المصرية ستصل بإيران إلا حدود الكيان الصهيوني أي محاصرته من جميع الجهات مما يسهم في مساعدة المقاومة الفلسطينية في غزة وتضعضع ثقة قادة الكيان في حتمية الانتصار في أي مواجهة مقبلة مع محور المقاومة

أما في ما يخص مصر

أولها وأهمها هو امتلاك مصر بديل للمناورة مع الدول التي تقدم مساعدات لمصر فإذا شعرت تلك الدول وبالذات أمريكا أن مصر تتجة لتطبيع العلاقات مع إيران بالتأكيد ذلك سيدفعها لتقديم المساعدات لمصر من هبات وقروض ومساعدات.

ايضاً تقليل الاستيراد المفرط بالعملة الصعبة التي تفرض تأثير سلبي على العملة المحلية وتراجع قيمتها اذا استطاعت مصر توفير بديل للاستيراد بالجنيه المصري بالتأكيد سيخفف الضغط على المواطن المصري وهذا مطلب سترحب به ايران بسهولة لرغبتها بالتخلي عن الدولار في تعاملاتها.

كذلك مصر التي تعاني من تراجع المواسم السياحية للمواقع الاثرية خصوصاً السياح الروس بحاجة لتنشيط هذا الجانب وسيعوض السياح الإيرانيين سواء للمواقع الدينية أو التاريخية أو للاستجمام ذلك التراجع وتعزز الاقتصاد المصري المنهار.

مهما ذكر من فوائد تبقى حقيقة لا شك فيها هي أن مصر وإيران دولتان كبيرتان ومهمتان في المنطقة واي تقارب بينهما ستكون فوائده كثيرة وكبيرة على نفس الدولتين وعلى بقية دول المنطقة التي تتشارك في التاريخ والدين والمصير والقضايا وبالتحديد قضيتنا المركزية فلسطين.

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا تكن عدوّاً لله..!
الامام محمد الجواد (ع)
الحج ومغزاه الايجابي
العراق وقطر
تفاهة حكام العرب وعبيدهم
ما سبب قوامة الرجل على المرأة في الاسلام ؟ .
إيران ومصر من بحاجة من ؟!
الوطن وشمع عسل السفارة..!
إحراق الغاز ومسببات أمراض السرطان في البلاد
أبطال "الطشة"
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك