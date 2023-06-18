بئر الامام محمد الحواد عليه السلام

عباس الزيدي ||
1_ هو البئر الذي يتبارك فيه المؤمنين بمائه العذب
2_ في مثل هذا اليوم ينطلق تشييع الامام الجواد عليه السلام من بئر الامام الى الصحن الشريف في الكاظمية
3_ يقع البئر في معمل فتاح باشا _ الغزل والنسبج
4_ قام النظام الصدامي العفلقي بردم هذا البئر
5_ لايزال البئر في باطن الارض وفي الكاظمية المقدسة
6_ على الوقف الشيعي التحرك لاعادة تاهيل البئر وهي مسؤولية كل المؤمنين
7_ لازال كبار السن من اهالي الكاظمية المقدسة يتذكرون البئر والعديد من الكرامات الني حصلت فيه ببر كة الامام الجواد عليه السلام
اعظم الله اجوركم
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