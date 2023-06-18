بئر الامام محمد الحواد عليه السلام

عباس الزيدي ||

1_ هو البئر الذي يتبارك فيه المؤمنين بمائه العذب

2_ في مثل هذا اليوم ينطلق تشييع الامام الجواد عليه السلام من بئر الامام الى الصحن الشريف في الكاظمية

3_ يقع البئر في معمل فتاح باشا _ الغزل والنسبج

4_ قام النظام الصدامي العفلقي بردم هذا البئر

5_ لايزال البئر في باطن الارض وفي الكاظمية المقدسة

6_ على الوقف الشيعي التحرك لاعادة تاهيل البئر وهي مسؤولية كل المؤمنين

7_ لازال كبار السن من اهالي الكاظمية المقدسة يتذكرون البئر والعديد من الكرامات الني حصلت فيه ببر كة الامام الجواد عليه السلام

اعظم الله اجوركم

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