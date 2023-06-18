المقالات

الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين


بـدر جاسـم ||

 

مع خطوات الإنسان الأولى على الأرض، فهو في سعي دائم لسد حاجاته، وصنع ما يرفع عن كاهله الجهد، ويهدف إلى إختصار الوقت، حتى وجد ضالته في الذكاء الاصطناعي، فهو قفزة كبيرة في التطور العلمي، الذكاء الاصطناعي هو مجموعة برامج يقوم الإنسان بتغديتها بالمعلومات، والبيانات المطلوبة التي يتم التعامل معها بطرق رياضية، ليتم تنفذيها على الواقع.

يعتمد الذكاء الاصطناعي على الاكف التي تديره، فهو آلة يمكن استخدامها في الخير والشر، لذا هو سلاح ذو حدين يعمل حسب ما يُطلب منه، وعلى ما يتم تغذيته من بيانات، بهذا الحال تتزاحم النوايا الخير والشر عليه، فكل واحد يحاول جره إلى أتجاه.

انتهاك خصوصية المستخدم، لجميع برامج التواصل الاجتماعي تقريباً، وفرت بيانات كبيرة جداً، مما تتيح للذكاء الاصطناعي فهم توجة الفرد، وطبيعة أفكارة، ورغباته التي يسعى لها، لذا يعتبر المستخدم هو ثمن مجانية البرامج التي يستخدمها، فبيانات مليارات المستخدمين يتم تغذية الذكاء الاصطناعي بها ، ليتم تحليلها بكل دقة، ومراقبة، وتحديد المواقع والأفكار عن بعد، كذلك التحكم في الشخص من بُعد.

التحكم بالأشخاص ناتج من إمكانية الذكاء الاصطناعي، بكتابة المقالات وقصص وصناعة محتوى مؤثر حسب ما يطلب منه، كذلك على فتح مواقع بأعداد هائلة، ورد بتعليقات كثيرة جداً، بأسلوب يحاكي الأسلوب البشري، مما يوهم المقابل بأنه يتعامل مع انسان أخر، لذا يجب أن تُنظم الامكانيات وتُطوّر، للترسيخ والدفاع عن قيمنا الثقافية، لأن هذه التقنية يجب أن لا تكون حكراً بيد الدول الجائرة، إن السبيل الوحيد للبقاء والانتصار هو التقدم العلمي.

الذكاء الاصطناعي باب كبير لخدمة الإنسانية، إذا كان في أيادي مؤمنة تنظم أستغلاله، وتوجهه لصالح البشرية، أما إذا اقتصر على الدول الجائرة، التي تستخدمه للتجسس وخرق الخصوصية الشخصية، فانها ستذهب به للحكم بالعالم وأحكام سطوتها عليه ، ولات حين مناص.

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوطن وشمع عسل السفارة..!
إحراق الغاز ومسببات أمراض السرطان في البلاد
أبطال "الطشة"
بئر الامام محمد الحواد عليه السلام
ايران تحاصر امريكا..ّ!
المتقاعد العراقي..أسير الوعود والراتب المحدود
الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين
حقوق الانسان والمثلية الشاذة ..
الشهادة مجرد مفتاح لدخول مجلس النواب
تحت الفراش .. تحت الفراش ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك