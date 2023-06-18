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اين التغير ؟واين الثوابت ؟


هادي خيري الكريني ||

 

نقترب من الشهر التاسع على تشكيل الحكومة ولقد استبشرنا خيرا على تشكيل الحكومة بل قاتلنا من اجل تشكيلها فماذا أنجزت وبماذا فرطت وماذا غيرت ..

الحق يقال أوقفت التداعي والاستهتار بمقدرات البلاد وحدت من الفساد وابعدت كثير من الجهال الذين اقحمتهم حكومة الكاظمي للعب بمقدرات الدولة.

 وهناك استقرار سياسي واقتصادي ملحوظ لا يعكره صفوه الا بعض الوزراء الفاشلين الذي وعد رئيس مجلس الوزراء المحترم باجراء تغير يشمل الفاشلين والمتلكئين.

 وأهم تلك الوزارة هي وزارة النقل والتجارة والدفاع والصناعة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية وزارت لم تقدم شيء يذكر ولا زالت متلكئة وإجراء هيكلة لكادرها القيادي ضرورة قصوى ..

والشيء بالشيء يذكر اهم قرار كان قرار اقتصادي وستتراتيجي هو خفض سعر الدولار كان ضربة معلم ويحسب للحكومة والأخ السوداني ونقول له عفتين وعاشت ايدك ابو مصطفى ...

والإنجاز الآخر هو الموازنة الاتحادية كانت انجاز رائع وخصوصا انه تضمن موازنة ثلاثة سنوات مما يعني استقرار اقتصادي واحداث ثورة بالاستثمار والأعمار والبناء ما لم تفعل امريكا شيء يخل بهذا .

 لأنها متواجدة اصلا لمنع اعمار العراق ومنع اي استقرار سياسي واقتصادي .

والسبب معروف من اجل أمن إسرائيل فعقدة إسرائيل هو شيعة العراق وهم أغلبية سكانية بالبلد دينهم لا يؤمن بوجود إسرائيل  ويعتبرها دولة لقيطة وكيان يجب ازالته وتحرير القدس وهي عقيدة ما ممكن تغيرها الا بنفاء هذا المكون وهذا مستحيل فتعمل على الاقل لمنع استقرار العراق وتبديد ثروته ..

ما هي الثوابت التي كنا نأمل من حكومة الأخ السوداني العمل على تخليص البلاد منها ولم يمسها بل ابقى عليها.

1- ابقاء قوات الاحتلال والطلب منها البقاء خلافا للقانون والدستور

2- ضياع ميناء الفاو وهو المنفذ البحري الوحيد للعراق وبيعه على دبي والتخلي عن طريق الحرير والحزام واستبداله بقناة الجافة.

 بتوجيه أمريكي وهناك مطبلين لهذا مع الأسف كل العرب السنة والاكراد وفئة واسعة من الشيعة مع الأسف اما بشراء الذمم او الجهل .

فالذي يطبل للقناة الجافة اما جاهل لا يعرف شيء او تم شراء ذمته ..ماذا تنقل هذه القناة الجافة والعراق بلا ميناء حقيقي وتم إيقاف العمل فيه وتم بيعه وتم قبض الثمن من كتل واحزاب سياسية نهارا جهارا .

 والشركة المكلفة شركة وهمية تملكها دبي ولم تعمل خلال ثلاثة سنوات من العقد خمسة بالمية من الميناء والعقد سنتين وتستلم سنويا مليارات الدولارات من الخزينة الاتحادية بدون اي انجاز لمن تذهب هذه الأموال .

لا أحد يسأل فرحان الفرطوسي ولا الوزير هناك غطاء سياسي مع الأسف من كتل مجاهدة وكبيرة وكنا نعول عليهم كثيرا ولكنهم خيبوا املنا بشكل يبكي كل شريف ...استبدال مشروع الحزام والطريق بالقناة الجافة عمل عبثي وجريمة اقتصادية سوف يدفع ثمنها العراق غالي وهي حرمان البلد من الاعمار وحرمان البلد من المنفذ البحري الوحيد للعراق..

3-  مد خط نفط البصرة العقبة ثم إلى إسرائيل يعتبر عمل عبثي وضياع لثروة البلد وتدمير لقدراته ولا احمل السوداني لوحده هذا العمل اشترك به كل رؤساء الوزراء السابقين وكل رؤوساء الكتل السياسية الحالية مع الأسف هو خضوع لأمر المحتل ولم يصل للكرسي من يقول لا للعبث لا لضياع ثروة البلد ..

يجب إيقاف هذا العبث ..

4- الأمر الآخر الذي تم السكوت عليه هو بيع ربع مساحة العراق للسعودية استثمار والذي باع الصحراء لازال بالحكومة مع الأسف هذا العمل سكت عنه ثلاثة رؤوساء وزراء انثين سابقين والحالي وكأن الأمر لا يعنيهم ...وتحرك الحشد الشعبي للاستثمار بالصحراء لا يحد من استيلاء السعودية على صحراء العراق ولقد دفعت مبالغ وقبض كتل سياسية الثمن وهناك قانون لحماية المستثمر السعودي .واذا لم يتم الإعلان بالتخلي عنه سوف يتم اقتطاع ربع مساحة العراق وان طال الزمن حاله حال ميناء ام قصر وخور عبدالله ونفط الرميلة تم الاستلام عليه من قبل الكويت بنفس طريقة شراء الصحراء من السعودية واشترك بهذه الكارثة كل الكتل السياسية...

نأمل من الأخ السوداني ان يكون له موقف من هذه الثوابت وإجراء تغير يشمل وزارة النقل وزارة التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية وهي اهم الوزارات المتلكئة..

كاتب مختص بالاحصاء والمال والاقتصاد والسياسة

17/6/2023 السيت

 

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