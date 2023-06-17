المقالات

الإمام الخميني العظيم… أخر رصاصة في نعش الاستكبار العالمي


بقلم: علي السراي

 

وحين أناخت بكلكلها وحطت رحالها معلنة إستسلامها خطف لوائها خميني عظيم وقاد زمامها فكان

النصروبدأ عصر جديد…

 

والحقُ أقول… كلما حملتُ دواتي وقرطاسي ورفعتُ أشرعة خيالي وشرعتُ أبحر في ماهية هذا الرجل، فرت من تحت مِدادي الحروف والكلمات، وتبعثرت معاندة لاتلوي عن شيء سوى إعتراضها

عما سأكت… وماذاسأكتب…

وهل سأوفي حقه ؟؟؟ أُروضها فتفر ثانية وهكذا…حتى عَقلتها وتوكلت قائلاً ….

في كل مائة عام يبعث الله مُصلحاً يزيح به الغبار والزيغ والرين الذي علُق بالدين ليعيد نظارته

وألقه مجدداً… رجل بهيبة عليّ وسيماء الحسن وإباء الحسين…

يأخذ على عاتقه إنجاز هذه المهمة الإلهية…

فتنكب لها عبدٌ صالحٌ قيضهُ الله لقيادة ثورة إلهية ربانية لتكون اللبنة الأولى في بناء صرح الدولة

الممهدة للظهورالمقدس، ثورةٌ عولمة المشروع الرسالي الإسلامي الثوري وغيرت قواعد اللعبة

في الشرق الاوسط وأرست معالم أشتباك جديد مع قوى الاستكبار العالمي…

ثورة أعادت للإسلام أصالته وهويته وهيبته ورفعتهُ ومكانته بين الأُمم …

إنه قائد الصحوة الإسلامية المعاصرة، الإمام المُصلح والمجدد السيد روح الله الموسوي الخميني

قائد عظيم...بل أُمةٌ في رجل، روحانيٌ عرفانيٌ سيدٌ مُهاب، سكونه يسبق العاصفة،

فما أن يتمتم بكلمات حتى تتهاوى صروح الظلموالاستكبار تحت قدميه، تماماً كما فعل إمامنا المفدى

السيستاني العظيم بفتواه الالهية والتي قوضت المشروع الصهيوأمريكي في العراق والمنطقة…

 

الخُميني… ذلك الاسم الذي يعشقه الاحرار …ويبغضهُ العبيد والفُجار …قائد شجاع…

وشعب حُسيني أبيُّ لايعرفون الخوف حين الخوف، ولا النگوص حين الإقدام،

شعب آمن به وبمشروعه الرسالي فكانت الثورة،وحدث الزلزال، وأُذهل العالم، وإستفاق على فجر جديد

وما يزال يرعب الاستكبار وذيوله وهو في روضته الابدية سيدي يا روح الله الموسوي الخميني العظيم،

شكرا لك بحجم رفعة وعزة ومهابة ومكانة الإسلام المحمدي الاصيل

وخط أهل البيت الذي يخشاه الكفر ومعسكر الطغاة والظالمين ، شكراً لك ياروح الله وارقد بسلام مطمئن النفس…

فالأمانة محفوظة والراية بيد هزبر تهتز الجبال الرواسي ولا تهتز له قدمُ، قائد حكيم مغوار ماضٍ على ذات الطريق الذي رسمته للثورة وأهدافها،

عنيت به قائد الجبهة العالمية لمحور المقاومة السيد القائد علي الحُسيني الخامنئي

دام رُعبه ، ذاك الباسل الذي ركس بقيادته الحكيمة الشجاعة ألوية الكفر

والاستكبار في كل ميادين المواجهة والطعان…

سيدي يا روح الله… على العهد باقون ما حُيينا، لن نميد أو نحيد حتى تسليم الراية

إلى ضيغمها وصاحبها المدخر لإقامة دولة العدل الالهي في الارض،

حجة الله على عباده مهدي الأمم صاحب العصر والزمان

الحجة بن الحسن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، والذي نعيش والعالم إرهاصات عصر ظهوره المبارك…

 

وفي ذكرى رحيلك ال ٣٤ نقول…

 

الرحمة والخلود لكَ ولروحك الطاهرة وسلام عليك سيدي

يوم ولدت ويوم لبيت نداء ربك ويوم تُبعث أمة في رجل واحد…

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمام الخميني العظيم… أخر رصاصة في نعش الاستكبار العالمي
أما آن الأوان لنكون أُمة الحشد المقدس و ظهيراً قوياً له ؟؟؟
ثلاث سنوات خضر
لو لم تكونوا عملاء لما بقيتم اعضاء
زيارة قطرية خاطفة ..تحمل في طياتها علامات وتساؤلات ؟!
عندما تتقافز القرود طربا !!
بغداد بوابة الشرق وقبلته !!
الشعب الأمريكي وقفص الشركات...
جهاد التبيين فريضة فورية..!
قوامية الرجل على المرأة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك