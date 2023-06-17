المقالات

لو لم تكونوا عملاء لما بقيتم اعضاء


سامي جواد كاظم

لا احد يدفع امولا من غير ان يكسب ، والمكسب كما يقول الاقتصاديون يكون اما مادي او خدمي ، والخدمي يترتب عليه مكسب مادي في الاغلب الاعم ، مثل الاعلام عندما يروج لافكار معينة ( صادقة او كاذبة ) فانه يكسب عقول مثقفة او مغسولة وهذه العقول تقوم بالدور المطلوب للانتاج المادي ، ومن يدخل في اي مشروع عندما يخسر يتوقف ويغلق المشروع او ينسحب اما ان تخسر وتبقى تضخ في الاموال فهنالك مؤامرات خلف الكواليس

سمع الجميع عن افلاس بنوك امريكية ومنها بنك واشنطن ميوتشوال، بنك وادي السيليكون، بنك سغنتشر، وغيرها ، وجاء الافلاس والغلق بسبب الخسارة .

حتى صندوق النقد الدولي الذي يدعي المساعدة بالقروض فهو اصلا صندوق ربوي اولا ويتلاعب بالقرار السياسي والاقتصادي للدولة المقترضة ثانيا ولا يتركها حتى تصبح العوبة بيدها .

من التاريخ يقول الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله التقى به قسيس وطرح عليه فكرة تاسيس منظمة الامم المتدينة ، فاجابه بان يذهب الى النجف ويلتقي بالسيد محسن الحكيم ويعرض عليه مشروعه ، وبالفعل التقى بالسيد وطرح عليه مشروعه فاجابه السيد ومن الممول ؟ فان كان اشتراك الدول المتدينة فهنالك دول فقيرة ويكون قرار المنظمة رهن بالدولة التي تدفع اكثر لها ، وهذا ما يجري في الامم المتحدة .

وعلى ذكر الامم المتحدة فالمعلوم ان الموازنة الامريكية فيها عجز كبير ، والعجز يعني المصروفات اكثر من الايرادات ومصروفات امريكا كلها حروب ومساعدات لبعض الدول التي تتذلل لها وتمويل المنظمات ذات التاثير السياسي والاقتصادي التي تكون طوعا لها ومنها منظمة الامم المتحدة وبكل توابعها ، وتراها الى يومنا هذا لا يصدر قرار منها فيه تاثير على امريكا او الكيان الصهيوني . وحتى بقية الدول دائمة العضوية محل شك ، فمثلا روسيا والصين وموقفهما من البقية فلماذا لا تشن حربا ضد فساد الامم المتحدة ؟ لانها مستفيدة ايضا فالفيتو هو الورقة الرابحة بيدهم جميعا للتلاعب بمصير الشعوب ، وهنا اسال حكام هذه الشعوب التي لم تستفيد من منظمة الامم المتحدة في حل مشاكلها او حفظ حقوقها فما الداعي لبقائها في المنظمة؟ والعالم يشهد على فساد هذه المنظمة ومن بين الفاسدين فيها مثلا ابن كوفي عنان وبريمر ايام بيع النفط العراقي مقابل الغذاء والدواء سنة 1996، واما قرارات شن الحروب فهي وصمة عار في جبين الامم المتحدة وكل عضو فها صوت او لم يصوت فالوجود وحده دليل العمالة .

اي دولة بالعالم اذا ارادت الدول الممولة للامم المتحدة ان تستهدفها فانها تستطيع وبكل سهولة وهنا نسال هذه الدول المستضعفة لماذا لا تنسحب من الامم المتحدة وتشكل منظمة باسمهم على غرار عدم الانحياز التي اصبحت في خبر كان وان كانت الشبهات تحوم حولها .

ومحنتنا نحن العرب مع جامعة الدول العربية التي عجزت وتبقى عاجزة عن الدفاع عن حقوق العرب في كل المحافل، فقط استلام الاشتراكات من الدول العربية والتهامها من قبل مسؤوليها كما تلتهم الابل نبتة الربيع ، واضحك كثيرا عندما اسمع طرد سوريا ومن ثم اعادتها انها المهزلة بعينها ، فهل هنالك من يستطيع ان يذكر لنا انجازات الجامعة لنصرة القضية الفلسطينة مثلا ؟ واخر اجتماع للقمة حل عليهم ورغما عن انوفهم وخضوعا للمصالح السياسية حل الرئيس الاوكراني الذي لربما جده السابع عشر من امه عربي ضيفا ثقيلا ، كيف تكون المهزلة وكيف يكون شكل العمالة ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمام الخميني العظيم… أخر رصاصة في نعش الاستكبار العالمي
أما آن الأوان لنكون أُمة الحشد المقدس و ظهيراً قوياً له ؟؟؟
ثلاث سنوات خضر
لو لم تكونوا عملاء لما بقيتم اعضاء
زيارة قطرية خاطفة ..تحمل في طياتها علامات وتساؤلات ؟!
عندما تتقافز القرود طربا !!
بغداد بوابة الشرق وقبلته !!
الشعب الأمريكي وقفص الشركات...
جهاد التبيين فريضة فورية..!
قوامية الرجل على المرأة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك