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بغداد بوابة الشرق وقبلته !!


سعيد البدري ||

 

عاشت العاصمة بغداد اسبوعا مميزا  شهد توافد عشرات الوفود واقامة الفعاليات التي عكست مكانة العراق في خريطة التأثير فبعد سنوات من  محاولات عزلها  لاسباب معروفة خرجت كعادتها منتصرة لقيمها في احتضان الاشقاء والاصدقاء وملتقى يجمع الاحبة ويقرب الاضداد ..

اولى الفعاليات الجامعة هي تنظيم بطولة غرب اسيا تلاها المؤتمر الفني لوفود بلدان مشروع طريق التنمية الذي نظمته وزارة النقل بنجاح وليس ببعيد احتفالية وفود منظمة اوبك في ذكرى تأسيسها تزامن معها قدوم وفود المهنئين باحتفالية عيد الصحافة العراقية والتي اختتمت بزيارة امير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وما شكلته من انطلاقة لبحث وتفعيل الشراكة الاقتصادية بين دول المنطقة عبر طريق التنمية وتسويق الغاز ومروره عبر الاراضي العراقية ، نعم لقد عكست هذه الزيارات والمشاركات والفعاليات الدور الذي يمكن ان تمثله بغداد الحاضر لمستقبل العراق وحضوره الدولي والاقليمي

ان دلالات و رمزية احتفاء العراقيين بانطلاق حشدهم  عنوان كرامتهم ونصرهم المدوي هذه الايام  بعد هزيمتهم لمشروع الظلام والتحجر حيث تقودنا نتائج هذا النصر للتوقف واكتشاف اسباب هذا الانفتاح والتغيير الكبير في المواقف والتوافد على بغداد ..

ان مشاريع العراق المنتظرة بحكم موقعه وقدراته تبشر بتحقيق اكثر مما يتوقع من حاولوا تعطيله ومنعه من اخذ موقعه الذي يليق به وهو موقع الريادة الذي سينتزعه ويثبت احقيته وتأكيد انتصاره في اكثر من مجال .

 

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