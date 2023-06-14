المقالات

حماقة الاعداء نصرلنا..!


مانع الزاملي ||

 

لقد شرفنا الله ان جعلنا امة طاهرة ، وحبانا بالنعم المتواترة ، واغدق علينا كل ما من شأنه ان يطهرنا دنيا وآخرة، ان الله لم يدع امر من امور ديننا ودنيانا وآخرتنا الاّ وقد وضحه لنا، ودخل معنا في كل زاوية رغم حراجتها، حتى اصبحت النظرية المعتمدة ( ان لاحياء في الدين) كيف نأكل وكيف ننام ومتى نستيقظ ومن نخالل، وماذا نشرب وكيف نشرب ، ومتى نسافر وفي اي يوم ، وفصل لنا كل شيء وما جعل علينا في الدين من حرج، وتوخى جل علاه الطهر في كل شيء، فأول طهر هو شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله، حيث تخرجنا من رجس الكفر والشرك الى بياض التوحيد وصفاء ونقاء الفطرة، وهاجمنا الاعداء والمستكبرون ونعتونا بأوصاف لاحقيقة لها ، ومجتمعاتنا الاسلامية ، حرصت على ان تبقي علاقة الانسان بصنفيه الذكر والانثى ، علاقة رحمة ومودة ، وحلل لنا الفروج بعقد مقدس ،

بكلمات معدودات ، تنقلنا من رجس الزنا ، الى طهارة الزواج الشرعي الطاهر، وسرد لنا قصص من كان قبلنا من الامم الغابرة ، نمر عليها غدوا وعشيا ونحن نتلو آيات القرآن المجيد، ووضح لنا مصير الاقوام التي انحرفت عن الطهارة والفطرة ، ومقالي في هذه الاسطر هم قوم لوط الذين ارتكبوا اكبر فاحشة عرفها التاريخ ، كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء (أنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء بل انتم قومُ مسرفون) ونتيجة لأقترافهم هذه الموبقات ، امر سبحانه جبريل ان يقتلع بلدتهم من الاساس فخسف بهم الارض، وجعل عاليها سافلها ،وامطرعليهم حجارة من سجيل ، وانجى الله نبيه لوط واهله  الا امرأته واهلكهم اجمعين ، والتاريخ يعيد نفسه ، وهاهي دولة الشر امريكا تشرع في انها دولة مثليين، واعلانهم صراحة انهم بفعلهم ، يعملون عمل قوم لوط ، ويشرعون لغيرهم من الامم ان يمتثلوا بسلوكهم المشين ،وفقدهم الاستحياء من الله ومن شعوب الدنيا ،ويقيننا ان عقوبة الامم التي ترتكب هكذا فاحشة ، سيلحقها عذاب الدنيا قبل عذاب الاخرة ، وهذا اول امر يشتت شمل المجرمين ، لاننا واثقون ان ملة الفسق لابد ان تنهار ، واعلان بايدن اللعين بأنهم أمة مثلية ، طلقة الرحمة لجسد امريكا التي ملأت الدنيا بالظلم والاعتداء ،

وان الذين يرددون تلك النغمة القذرة في وطننا ، لامكان لهم بين شبابنا المؤمن المجاهد الغيور المحافظ على قيمه ودينه واصالته ، والتلويح  من الامريكان الارجاس بدفع ملايين الدولارات للترويج للرذيلة في مدارسنا ، لاتستطيع ان تخترق حصن الاخلاق العراقية،وشهامة ابناءنا الابطال ، فالحذر من دعوات المأجورين ، والفاسقين ، وشعبنا واهلنا يرفضون ويشجبون كل ما يقدح بكرامتنا وثوابتنا ، وختاما الحمد لله الذي جعل عدونا احمق .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أنت خميني..!
جريمة سبايكر تسقط اقنعة الطائفيين
٩ سنوات على فتوى الجهاد
كبار السن والمتوازيات ونحن وهم ...!
حماقة الاعداء نصرلنا..!
خلافات تعصف بقوى تقدم وعزم وتهدد البيت السني .
مرسوم الفتوىٰ، فجرٌ جديد..!
ما ذا لو نجحت داعس باجتياحها العراق ؟!
لوحة القرن..!
الرحمة الكونية..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك