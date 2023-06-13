المقالات

مازالت الذكرة ندية..!


سارة الزبيدي || 

 

كانت ايام امتحانات نهاية السنة الدراسية في الجامعة كنت حينها في المرحلة الرابعة والخوف والرعب ملئ القلوب ونحن نستمع للاخبار حول سقوط الموصل وانسحاب الجيش وسيطرة جماعات تكفيرية متشددة ازداد الخوف والرعب بعد سماعنا وصول هذه الجماعات اسوار بغداد وتهديدهم بالزحف على بغداد وعزمهم على تهديم المراقد المقدسة حينها الوضع كان مشحون وكل منا ينتظر مصيرة، ابطال المقاومة الشيعية هنا استعدت لحمل السلاح وحماية مناطق اطراف بغداد التي كانت منطقة سكنا واحدة منها وكانت تشكل سور بغداد من جهة الشمال الشرقي الافكار اصبحت تتبادر للذهن عن إمكانية دخولهم للمناطق وافتعالهم مجازر وانتهاك للاعراض…. الخ

 تتوالى الاحداث وتتسارع نبضات القلب وبغداد ع شفى هاوية من السقوط بيد هؤلاء الوحوش البشرية الى ان جاء يوم ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤ هذا اليوم الذي يفترض أن لا يمحى من ذاكرة كل عراقي غيور ع بلده ومقدساتة  بنداء اشرق وجه العراق به بهجةً وسرورا كان ذلك النداء من النجف الاشرف وتحديداً من ازقة الكوفة المتواضعة من بيت رجل احيا العراق بفتوى جهادية كفائية اعادة فينا الامل بالحياة من جديد وهب حينها الالاف من ابناء الجنوب والوسط تلبية لتلك الفتوى التي انقذت العراق من سيل جارف كاد أن يحول العراق الى بلد يحكمه ابا مصعـ. ب الزرقاوي وجلاوزته بفتاوي تكفيرية سعودية من رق وعبودية ومجازر لا عد لها ولاحصر الا ان تلك الغيرة العلوية الحسينية العراقية ابت ذلك وتوافدت سيول بشرية للذود ع ارض الوطن الحبيب ولبت ذلك النداء النجفي الاصيل تطوعاً ومن دون مقابل سوى هدف واحد،

 تحرير ارض العراق من هؤلاء لازلت اتذكر كيف ان المناطق اصبحت شبه خالية من الشباب والرجال الذين استجابوا لتلك الفتوى المباركة الذين اعادوا فينا الحياة من جديد وانبرت تلك الشيبة المباركة والوجه النوراني ذلك المسمى ب”أبي مهدي المهندس” ذلك البطل الشجاع الذي أبى للعراق الذل والمهانة واستجاب ولملم الشتات كأب يجمع ابنائه نحوه للحفاظ ع بيتهم من اللص الذي يحاول سرقة هذا الدار الذي ترعرعوا فيه،

واستحق بجدارة ان يقود تلك الجموع الغفيرة وينظمهم ويخطط ويستعين بمن تجدر الاستعانة به لتحقيق ذلك النصر المبين بعد ان اصبحت كافة الدول المجاورة بين عدو يدعم الدواعش وبين متفرج ينتظر ما تؤول اليه الامور فانبرت هنا ايران نعم تلك التي صورها الاعلام المسموم لنا بأنها العدو الذي يريد شر بالعراق، فبرز لنا ذلك الفارس الكرماني المعروف بقاسم سليماني بكافة عدته العسكرية واعداده البشرية للذود ع بلاد الفرقدين بلاد علي والحسين عليهما السلام فكانت تلك الملحمة التي ستخلد عبر التأريخ والتي عرفت ب”ملحمة الحشد الشعبي"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحفي تحت سياط رجل الأمن
حرية الأحيييه..!
عمامة السيستاني الأبية "تشرفكم "
مازالت الذكرة ندية..!
حديث الثلاثاء.. الحشد ليس "إمام ابو الخرق"..!
فوبيا الامتحانات الوزارية لدى الطالب العراقي
الاحقاد الاربعة .... والضحية هو الشعب
الحشد الشعبي المقدس في تسع سنوات يمثل إرادة شعب عراقي
اشتداد الهجمة يتطلب ردا أشد
مقاولة المهرجانات..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك